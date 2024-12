video suggerito

Quando inizia C’è posta per te 2025 con Maria De Filippi: la data della prima puntata C’è posta per te tornerà in onda a gennaio 2025. La ventottesima edizione del people show di Maria De Filippi partirà subito dopo le feste natalizie. La data della prima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è posta per te sta per tornare in onda su Canale5. Da gennaio, subito dopo le feste natalizie, al via la ventottesima edizione del people show condotto da Maria De Filippi. A gennaio 2025, precisamente sabato 11, torneranno in tv le storie che da anni appassionano il pubblico, tra amori interrotti, liti in famiglia, incomprensioni, genitori e figli che si ritrovano ma anche sorprese con personaggi famosi.

Le nuove puntate di C'è posta per te in onda da sabato 11 gennaio 2025

La nuova edizione di C'è posta per te avrà inizio sabato 11 gennaio 2025. Occorrerà, dunque, attendere la fine delle feste natalizie per assistere alle nuove puntate del people show di Maria De Filippi. Il programma è giunto alla ventottesima edizione. La ventisettesima, che si è conclusa lo scorso marzo, ha registrato una media del 30.15% di share pari a 4 milioni 550mila telespettatori. La media più alta dal 2009 ad oggi. Il programma è molto amato dal pubblico, che si appassiona alle storie che sono talvolta intense e commoventi, altre esilaranti. Particolarmente amati sono gli anziani che cercano gli amori vissuti in gioventù, ma anche padri e madri che provano a riallacciare i rapporti con figli che non vedono da anni, incomprensioni familiari, tradimenti e poi le sorprese che danno la possibilità di incontrare il proprio personaggio famoso preferito.

Il people show di Maria De Filippi era amatissimo da Maurizio Costanzo

Quello che non tutti sanno è che C'è posta per te era il programma di Maria De Filippi più amato da Maurizio Costanzo. Inoltre, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'astrologo Branko ha raccontato un retroscena sulla trasmissione di Canale5:

Una sera facevo l'oroscopo al Maurizio Costanzo Show e c'era anche Maria, che è del Sagittario. C'è posta per te non era ancora iniziata. Arrivato al suo segno dissi: "Cari amici del Sagittario, c'è posta per voi". Come ho detto questo, loro due si sono guardati, hanno capito che avrebbe avuto successo.