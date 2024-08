video suggerito

Quando comincia Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia l’inizio della nuova stagione C’è una data per l’inizio della nuova stagione di Che Tempo Fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ritorneranno sul Nove il prossimo autunno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

359 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è una data per l'inizio della nuova stagione di Che Tempo Fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto torneranno sul Nove dal 6 ottobre del 2024. Lo show, tra i più seguiti della domenica sera, raccoglie un grande successo anche sui social con quasi due milioni di follower.

Il ritorno di Che Tempo Fa ad ottobre

"Ci vediamo presto!" è questo il messaggio che Fabio Fazio lascia su X a corredo dell'annuncio del ritorno di Che Tempo Che Fa. La data prevista per il ritorno del conduttore e di Luciana Littizzetto è per il 6 ottobre. L'ultima stagione si era chiusa con un bilancio positivo, raccontava Fazio a Repubblica: "Quello che è successo è una grande impresa. Non me lo aspettavo, facevo i conti con gli ascolti della rete, il 5, 6% di share, dati che potevano essere accettabili. Li abbiamo superati, è stato un anno bellissimo".

Il passaggio di Che Tempo Che Fa e di Amadeus al Nove

Il 14 maggio del 2023 Fabio Fazio salutava la Rai dopo 40 anni e ad accompagnarlo nel passaggio a Discovery Luciana Littizzetto. Alessandro Araimo, Executive Vice Presidente, General Manager e Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery aveva commentato:

Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile.

Ad ottobre anche Amadeus farà il suo approdo sul Nove. I programmi da cui partirà l'ex volto Rai saranno Identity (format originale de I Soliti Ignoti) e la Corrida. Luca Carafoli, responsabile dei contenuti di Discovery per il Sud Europa, aveva commentato a Repubblica l'arrivo del conduttore: "Con Amadeus costruiremo su Discovery la nuova tv degli italiani. La politica da noi non arriva".