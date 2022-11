Punzo: “Antonella non starebbe mai con Edoardo, il padre l’ha fatta buttare su di lui perché funziona” Al Grande Fratello Vip, Luciano Punzo è convinto che Antonella Fiordelisi stia con Edoardo Donnamaria, solo perché influenzata dal padre.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Luciano Punzo non crede alla storia d'amore di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. O meglio, non ritiene che la gieffina sia realmente presa dal volto di Forum. Secondo il concorrente, Antonella è stata influenzata dalle parole di suo padre, che durante il loro incontro, si è detto un sostenitore dei Donnalisi.

Le accuse di Luciano Punzo a Antonella Fiordelisi

Luciano Punzo è convinto che Antonella Fiordelisi sia ancora legata all'ex fidanzato Gianluca Benincasa. Nella reazione che la donna ha avuto quando lo ha incontrato nella casa del Grande Fratello Vip, Punzo ha visto la prova di un interesse ancora vivo: "Antonella fa la comunella fuori, forse non è riuscita a fare come voleva lei nella sua vita. E quando l'ha visto è sbiancata. Non se l'aspettava. Allora, il tuo titolo, che avevi il ragazzo che ti aspettava fuori, lo vorresti dare a me? Mi dispiace, perché non sono questo io".

L'influenza del padre Stefano su Antonella

Luciano Punzo è convinto che Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, sia entrato in casa con il preciso scopo di indirizzare la figlia verso Edoardo Donnamaria, perché la relazione appassiona gli spettatori: "Tu devi ringraziare tuo padre, che sta pensando al tuo avvenire. E se ti ha detto buttati su Edoardo è perché fuori avrà visto e sentito qualcosa. E allora ha detto sai che c'è di nuovo? Antonella vai là. Altrimenti non vai da nessuna parte". E ha concluso:

Leggi anche Notte di passione tra Antonino e Oriana al GF Vip, il video con baci e sospiri sotto le coperte