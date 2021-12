Puntata del GFVip 17 dicembre, cosa è successo: l’ultimo atto dei Solex e l’addio di Aldo Montano La 28esima puntata del Grande Fratello Vip si rivela ricca di emozioni: dallo scontro tra Soleil e Alex rientrato in casa, all’entrata di nuovi vip nella casa, fino all’addio di Aldo Montano.

Nella puntata di venerdì 17 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip non sono mancati i colpi di scena. Alcuni dei vip sono stati chiamati a comunicare la propria decisione in merito alla possibilità di andare via o meno dalla casa più spiata d'Italia, mentre altri, come Alex Belli, vi hanno rimesso piede per chiarire alcune questioni lasciate in sospeso, nel suo caso quella con Soleil Sorge. Ecco, quindi, i cinque momenti imperdibili della 28esima puntata del reality show di Canale 5.

Il ritorno di Alex Belli e lo scontro con Soleil

La puntata si apre con il confronto più atteso, quello tra Alex Belli che ha abbandonato la casa nello scorso appuntamento con lo show di Canale 5 e Soleil Sorge che, quindi, ha potuto dire la sua in merito a questa uscita di scena a dir poco teatrale. L'attore ha cercato di far valere le sue ragioni: "La mia vita fuori stava andando a rotoli, non potevamo continuare così, ma tutto quello che c'è stato è sempre stato vero". L'influencer dal canto suo, piuttosto delusa, ha invece ribattuto mostrando tutto il suo disprezzo: "Hai preferito lo show, ti interessa solo quello, torna alla tua vita da set io do importanza alla realtà, hai rovinato tutto mancando di rispetto a quello che c'è stato e soprattutto a me".

L'addio di Aldo Montano

Il campione ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, non cogliendo l'opportunità di continuare il suo percorso. "Ho una moglie a casa che mi aspetta, voglio veder crescere mio figlio, non è una scelta facile, ma ringrazio te e il pubblico per questa opportunità" queste le parole di Aldo Montano che ha comunicato la sua scelta ad Alfonso Signorini totalmente spiazzato da questo addio.

Le lacrime di Manuel Bortuzzo

Affranto dall'addio di Aldo Montano è Manuel Bortuzzo. Il gieffino aveva trovato nello schermidore un amico sincero e leale, un vero e proprio punto di riferimento, con il quale condividere ogni momento all'interno della Casa. Il loro saluto è stato uno dei momenti più commoventi dello show, dove il ragazzo non è riuscito a trattenere le lacrime.

L'entrata di Alessandro Basciano

A fare il suo ingresso nella casa è un nuovo concorrente. Si tratta di Alessandro Basciano ex volto di Uomini e Donne, ma anche di Temptation Island che ha subito suscitato l'attenzione delle gieffine che, infatti, non hanno esitato ad accoglierlo con un certo entusiasmo. "È una delle persone più belle che abbia mai conosciuto" dichiara Manila Nazzaro che ha avuto modo di incontrarlo durante la sua partecipazione al docu-reality dei sentimenti nel 2020.

Manuel Bortuzzo e Lulù sono sempre più vicini

Tra Manuel e Lulù dopo settimane di tempesta e di allontanamento, sembra sia tornato il sereno. I due sono sempre più complici e vicini, trascorrendo giorni insieme e supportandosi a vicenda. "Non riesco ad immaginare un giorno senza di te" si sente dire da Bortuzzo in una delle clip e alla domanda su cosa fosse cambiato, rivoltagli da Alfonso Signorini, il 21enne dichiara: "Quando si fa chiarezza, riesci ad aprire il cuore".