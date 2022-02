Provvedimento del GF Vip a Basciano, Soleil: “Delia ha dato schiaffo ad Alex, ma non l’hanno punita” Soleil Sorge, in giardino insieme a Sophie Codegoni, ha commentato il provvedimento disciplinare che il Grande Fratello Vip ha preso nei confronti di Alessandro Basciano, punito con la nomination d’ufficio.

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio, Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare che l'ha mandato in nomination d'ufficio. La decisione è stata presa in seguito a due accese discussioni avute qualche ora prima della diretta, la prima con Sophie Codegoni (che durante la diretta ha preso le sue parti) e la seconda con Alex Belli, in cui avrebbe reagito in modo troppo aggressivo. Diversi inquilini si sono mostrati contrari alla "punizione", a cominciare dalla stessa Sophie e Soleil Sorge.

La reazione di Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Sophie e Soleil, dopo la diretta, si sono ritrovate in giardino a commentare quando accaduto. Entrambe hanno ricordato un episodio avvenuto tra Alex Belli e Delia Duran, in cui quest'ultima avrebbe tirato uno schiaffo in faccia all'attore, ma non è stata punita in alcun modo. E ha commentato: "Se l'avesse fatto un uomo a una donna tragedia, perché è una tragedia". Anche l'influencer italo americana si è trovata d'accordo con questa idea e ha aggiunto: "Assolutamente, ma anche se lo fa una donna con un uomo. Concordo. Ieri Alessandro è stato ripreso per il modo, però a Delia che ha dato uno schiaffo ad Alex non è stato detto niente".

Lo sfogo di Alessandro Basciano dopo la puntata

Dopo la puntata, anche lo stesso Basciano si è sfogato parlando del provvedimento che Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip hanno preso nei suoi confronti. La reazione che ha avuto durante una discussione con Sophie è stata giudicata troppo aggressiva e per questo è stata punita con la nomination d'ufficio. Il gieffino ha minacciato di lasciare il reality, pur riconoscendo di aver sbagliato nei modi di fare.

E così a Manila Nazzaro e Antonio Medugno ha detto: "Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto… Non posso accettare una roba del genere". Poi si è sfogato con la stessa Sophie, che in diverse occasioni ha espresso il suo disaccordo con questa decisione, sottolineando come il trattamento nei suoi confronti sia stato diverso da quello di altri episodi: "Non c'è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo".