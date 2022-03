Presentazioni in famiglia per Sophie e Alessandro dopo il GFVip, ieri la cena con il figlio di lui Alessandro e Sophie dopo il GF VIP vivono la loro quotidianità senza le telecamere, sono già avvenute le presentazioni in famiglia: ieri sera hanno cenato con il figlio di lui, Nicolò.

A cura di Gaia Martino

Presentazioni in famiglia per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che si sono conosciuti e innamorati sotto le luci dei riflettori della casa del Grande Fratello VIP. Dopo l'avventura nel reality di Alfonso Signorini, prossimo alla finale, oggi vivono la loro quotidianità ed il loro amore senza le telecamere. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato il primo della coppia ad abbandonare la Casa e una volta fuori non ha perso tempo per conoscere la suocera, Valeria Pasciutti, con la quale ha scattato subito un selfie da pubblicare sui social. Ieri sera è arrivato il momento anche per la Codegoni di entrare nel vivo della famiglia Basciano, ha cenato con la sorella e il figlio del fidanzato. Le immagini che documentano la serata sono state pubblicate da Giorgia Nicole Basciano.

Sophie Codegoni con il figlio e la sorella di Alessandro Basciano

Ieri sera la sorella di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole, ha documentato la cena ‘di famiglia' attraverso i suoi canali social. I due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, oggi una coppia a tutti gli effetti, hanno cenato in un ristorante romano con lei e il piccolo Nicolò, il figlio di Alessandro nato dalla precedente relazione con Clementina Deriu. Sophie, seduta vicino al bambino come chiaramente visibile nelle immagini pubblicate, sembra essere già in piena e perfetta sintonia con lui.

Alessandro Basciano con la mamma di Sophie

Quando Alessandro è uscito dalla casa del GF VIP ha conosciuto la mamma di Sophie, Valeria Pasciutti. Insieme in un ristorante, si sono scattati un selfie nell'attesa di poter ritrovare anche la loro Sophie, eliminata dal televoto del reality nell'ultima puntata andata in onda. "Aspettiamo solo te" avevano scritto a corredo di una fotografia in cui si mostrano sorridenti e felici. Un chiaro segnale che i due ex gieffini, che ci sono conosciuti proprio grazie al programma condotto da Alfonso Signorini, abbiano serie intenzioni per la loro storia d'amore cominciata da poco.