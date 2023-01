“Preoccupati di non lanciare piatti sugli uomini”, Dana discute con Nicole Murgia al GF Vip Accesa discussione nella casa del Grande Fratello Vip tra Dana Saber e Nicole Murgia. “Preoccupati di non lanciare piatti sugli uomini, picchiargli e fargli le corna”, ha detto la modella alla coinquilina facendole perdere la pazienza. “Il tuo problema è che non ascolti nessuno”, ha replicato l’attrice.

A cura di Elisabetta Murina

Dana Saber contro tutti. Nella casa del Grande Fratello Vip, la modella marocchina continua a essere distaccata dal resto del gruppo, creando dinamiche e discussioni con diversi concorrenti. L'ultima con Nicole Murgia dai toni piuttosto accesi. Ecco cosa è successo.

La discussione tra Nicole Murgia e Dana Saber

In giardino con Edoardo Tavassi, Wilma Goich e Nicole, Dana ha spiegato di continuare a sentirsi distaccata nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare di quelli con cui in passato ha avuto discussioni. "Il fatto è che nessuno punta il dito su sè stesso, solo verso gli altri", ha spiegato la modella, che cerca sempre di riflettere sui suoi errori. "Tu dici che gli altri puntano il dito, ma la prima a farlo sei tu. Ci sono modi e modi per dire le cose", è intervenuta Nicole, che in passato ha avuto diverse discussioni con Dana.

"Preoccupati di non lanciare i piatti sugli uomini"

I toni si sono accesi quando le due donne hanno ripensato a discussioni avute in passato e al modo in cui le hanno affrontate. Dana ha attaccato Nicole: "Quando vengo attaccata rispondo giustamente, tu da quando sei entrata qua fai sempre il ruolo della gallina, ti sento sempre parlare dietro gli altri. Fatti gli affari tuoi, ti fai sempre quelli degli altri ".

L'attrice a quel punto ha perso la pazienza: "Il tuo problema alla base è che non ascolti nessuno. Ti mascheri dietro il fatto di essere una buona persona, una persona di valori. Tu attacchi me su una storia che non ti riguarda". La modella poi ha giocato sporco e ha tirato in mezzo un episodio di violenza che coinvolge Nicole e il suo ex Andrea Maestrelli: "Preoccupati di non lanciare piatti sugli uomini, picchiarli e fargli le corna".