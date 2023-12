Pippo Baudo e Renzo Arbore tornano in tv, Roberto Sergio: “Il futuro della Rai è luminoso” L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio ha svelato il ritorno di Pippo Baudo e di Renzo Arbore in Rai nel corso della puntata di Viva Rai2 in onda il 22 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

L'Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio ha partecipato alla puntata di Viva Rai2 trasmessa venerdì 22 dicembre. Ha svelato a Fiorello importanti novità in arrivo in palinsesto, che attingono ai grandi professionisti che hanno dato lustro alla Rai. Presto, infatti, rivedremo in tv il conduttore Pippo Baudo e il cantautore Renzo Arbore.

Pippo Baudo e Renzo Arbore in Rai: l'annuncio dell'Amministratore Delegato

Roberto Sergio, in apertura della puntata di Viva Rai2 in onda venerdì 22 dicembre, ha parlato con Fiorello del futuro della Rai. L'amministratore delegato ha svelato due importanti ritorni: "Il futuro della Rai? Luminoso. Sai chi sta arrivando? Arriverà Pippo! Pippo Baudo, certo. Ritornerà anche Renzo Arbore". Fiorello ha commentato: "Ci sarà un inverno veramente ricco". Nei giorni scorsi, ad AdnKronos, Renzo Arbore aveva parlato del suo ritorno in Rai. Dal 4 gennaio 2024, in seconda serata su Rai2, condurrà una versione rinnovata di "Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore". Venti puntate che andranno in onda anche in replica, il mercoledì, in seconda serata su Rai5. L'artista, ad AdnKronos, ha fatto sapere:

Sarà soprattutto un programma musicale, con vere chicche, incontri strepitosi, rari, battesimi di giovani talenti successivamente divenuti icone della musica, confronti illuminanti che ho avuto la fortuna di ospitare nei miei 21 personalissimi format televisivi e che per fortuna sono conservati in quell'archivio preziosissimo che sono le Teche Rai.

Roberto Sergio orgoglioso di Fiorello

Tornando a VivaRai2, Roberto Sergio – incalzato da Fiorello – si è detto contento dei risultati del programma mattutino condotto dallo showman:

Siete andati benissimo. Siete i migliori. Sono contento di questa prima parte di stagione e spero che la prossima sia migliore, come ti auguro sempre. Siete a più tre punti dalla concorrenza.