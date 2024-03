Perla Vatiero dopo la vittoria del Grande Fratello: “L’amore vero è immortale, fa giri immensi poi torna” Perla Vatiero è tornata su Instagram dopo aver vinto il Grande Fratello. Ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta e, sebbene senza menzionarlo, ha parlato dell’amore con Mirko Brunetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Perla Vatiero è tornata sui social dopo aver vinto il Grande Fratello. La gieffina ha pubblicato il primo post su Instagram. Ha ringraziato i tantissimi fan che non hanno fatto mancare il loro sostegno durante l'esperienza televisiva nel reality di Alfonso Signorini. Poi, ha parlato dell'insegnamento che ha tratto dal suo percorso. In questo scambio con i suoi follower ha menzionato anche l'amore "immortale" per il fidanzato Mirko Brunetti.

Il primo post di Perla Vatiero dopo la vittoria del Grande Fratello

Perla Vatiero, dopo avere vinto il Grande Fratello, è tornata sui social. Su Instagram ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono il momento in cui Alfonso Signorini le ha comunicato di essere la vincitrice. Poi ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta con affetto e le hanno permesso di portare a casa la vittoria:

Dedico a voi questa vittoria, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile, senza giudicare ma cercando di comprendere. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo sofferto, abbiamo sognato.. e alla fine posso dirvi che l’amore vero è immortale…anche se fa giri immensi, poi torna!

I limiti superati grazie al reality

Perla Vatiero ha espresso anche la sua gratitudine verso il reality di Alfonso Signorini che le ha permesso di superare i suoi limiti. Infine, ha ironizzato sulla sua abitudine di usare l'espressione "vuoi non vuoi" e "ad oggi": "Ringrazio quest’esperienza perché mi ha aiutato a superare limiti, a non smettere di crederci, e che non bisogna mai aver paura di tirar fuori il carattere. Io finalmente sono serena, ho ritrovato me stessa, e non vedo l’ora di scoprire cosa la vita ha in serbo per me. Siete stati la mia forza e lo sarete fin quando deciderete di stare al mio fianco perché, VUOI O NON VUOI, AD OGGI, siete la mia seconda famiglia!"

Leggi anche Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello