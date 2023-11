Perla Vatiero al GF: Garibaldi pronto a farsi avanti, Varrese lascia intendere sia interessata a lui L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha già smosso l’interesse dei concorrenti. Il primo a palesare l’intenzione di farsi avanti è stato Giuseppe Garibaldi che si è detto pronto a corteggiarla. Massimiliano Varrese, invece, ha lasciato intendere che la concorrente avrebbe interesse per lui.

L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha già acceso l’interesse dei concorrenti del gioco. Il primo a palesare la volontà di farsi avanti è stato Giuseppe Garibaldi che, parlando con l’amica Anita Olivieri, ha già manifestato il suo coinvolgimento e l’intenzione di tentare un approccio mirato ad approfondire tale conoscenza. “Mirko ti picchia, è la sua ex”, lo ha messo in guardia Anita, un appunto cui Garibaldi ha replicato sorridendo: “Ma che c’entra, che me ne frega? Le ho già detto di avvisarmi se qualche mio atteggiamento dovesse darle fastidio”. Giuseppe, quindi, chiusa la relazione con Beatrice Luzzi, sarebbe intenzionato a voltare pagina proprio con la ex di Brunetti.

Massimiliano Varrese su Perla: “Mi ha guardato? Non fatemi parlare”

Sull’altro fronte, Massimiliano Varrese ha lasciato intendere qualcosa che starebbe accadendo con l’ingresso di Perla nella Casa. A fornirgli l’appiglio necessario a rendere pubblico questo pettegolezzo è stato Ciro Petrone. “Mi ha detto che sei più bello dal vivo”, l’ha provocato Ciro, prestando a Varrese il fianco per rendere nota una sua convinzione. Ma invece di parlane concretamente, l’attore ha preferito solo alludere a quanto ritiene stia accadendo: “Non mi far parlare, io noto cose che non devo dire”. Quando Ciro e Letizia Petris gli hanno chiesto se Perla lo avesse guardato, Massimiliano non ha smentito e guardando l’amico ha aggiunto con fare ammonitore: “Oh, non fare lo scemo. Dai!”. Ciro ha quindi replicato: “Qui Perla è entrata sola, il percorso è suo”, ma Massimiliano si è rifiutato di aggiungere altro.

Ciro Petrone: “Mirko mi ha detto che sperava Perla entrasse”

Per il momento, Perla non si è sbilanciata, limitandosi a dichiarare dio essere entrata nella Casa per fare il suo percorso indipendentemente da Mirko. Brunetti ha invece ribadito il suo amore per la fidanzata Greta Rossetti, una versione dei fatti che si discosta da quanto raccontato da Ciro Petrone. L’attore, convocato da Alfonso Signorini nel confessionale nel corso dell’ultima diretta del GF, ha confidato che Mirko si sarebbe augurato l’ingresso di Perla nella Casa. “In questi giorni abbiamo parlato un sacco e mi ha detto che sperava faceste entrare Perla”, ha raccontato Petrone, rivelando una confidenza di Mirko che tradirebbe un interesse non ancora sepolto nei confronti della ex compagna.