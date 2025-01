video suggerito

Perché non c’è Lilli Gruber a Otto e mezzo: al suo posto Giovanni Floris Ecco perché Lilli Gruber non ha condotto la puntata speciale di Otto e mezzo dedicata all’insediamento di Donald Trump. Al posto suo, c’è Giovanni Floris che già l’ha sostituita in passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata dell'Inauguration Day, l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e alla Presidenza degli Stati Uniti, Otto e mezzo va in onda in via eccezionale con la conduzione di Giovanni Floris. In tanti si sono chiesti per quale motivo non ci sia Lilli Gruber a guidare la trasmissione che conduce abitualmente e che, in un primo momento, sarebbe dovuta andare in onda in diretta dal Forum Economico di Davos. Purtroppo, la conduttrice è stata fermata dall'influenza. Al suo posto, quindi, il suo "storico" sostituto: il conduttore di diMartedì, Giovanni Floris.

Otto e mezzo in onda con Giovanni Floris: gli ospiti

Non è la prima volta infatti che Giovanni Floris sostituisce Lilli Gruber in casi di emergenza come questa. La finestra quotidiana dell'access prime time su politica e attualità di La7, dunque, è andata avanti con il conduttore che ha ospitato in puntata il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e la giornalista Mariolina Sattanino.

La giornata dell'Inauguration Day

Otto e mezzo non è stata l'unica trasmissione dedicata all'Inauguration Day. Su La7, in particolare, ampia copertura sin dalle prime ore del mattino con le classiche trasmissioni del palinsesto della rete di proprietà di Urbano Cairo (da Omnibus a Tagadà, da Coffee Break a L'aria che tira) mentre nel pomeriggio c'è stato lo speciale TgLa7 di Enrico Mentana. Alla stessa ora di Otto e mezzo, è andato in onda abitualmente 4 di sera con Paolo Del Debbio su Rete 4 con approfondimenti da Washington D.C. mentre a seguire Quarta Repubblica con Nicola Porro e tantissimi ospiti in studio. Su Rai3, invece, in onda Massimo Giletti con un approfondimento speciale all'interno del suo talk show Lo stato delle cose.