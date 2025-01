Gennaro Sangiuliano lascia improvvisamente lo studio del Tg1 durante lo speciale su Trump

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Durante la diretta del Tg1 realizzata per l'insediamento di Donald Trump, tra gli ospiti in studio c'era anche l'ex Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, autore tra l'altro del libro "Trump. Vita di un presidente contro tutti". Chiamato a commentare insieme ad altri colleghi l'inizio di questa nuova era trumpiana, il giornalista ad un certo punto si è alzato lasciando lo studio. Nessuno, però, ha commentato l'accaduto.

Lo speciale organizzato dal Tg1 per commentare l'insediamento di Trump è iniziato alle ore 17 di lunedì 20 gennaio, per poter raccontare passo dopo passo un momento decisivo di un periodo storico particolarmente delicato come quello attuale. In studio, quindi, Oliviero Bergamini e Stefania Battistini, chiamati a condurre la messa in onda, si avvalgono delle voci di personalità che possano fornire qualche spunto interpretativo diverso e più approfondito, di fatti ci sono Paolo Mieli, la politoga Arianna Farinelli, il direttore di Libero Mario Sechi e, infine, proprio l'ex Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il giornalista viene interpellato per commentare la figura di Trump, su cui ha anche scritto un libro pubblicato lo scorso dicembre, sul neo presidente Usa. Improvvisamente, però, durante la diretta, si vede come Sangiuliano si liberi del microfono e, cercando di non passare inosservato, si alza e va via.

L'inquadratura in studio riprende, poco dopo l'accaduto, la sedia vuota accanto a Paolo Mieli, che si premura anche di girarla, per metterla nella posizione originaria. Dopo qualche altro collegamento con gli inviati e gli ospiti chiamati ad aggiungere considerazioni puntuali sulla nuova presidenza americana, si ritorna in studio ed è evidente come la seduta di Sangiuliano sia stata portata via. Nessuno, nel mentre, ha commentato l'accaduto o spiegato perché il giornalista si sia alzato così velocemente, senza congedarsi.