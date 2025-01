video suggerito

Gennaro Sangiuliano stasera ospite a Piazzapulita, sarà la prima volta a La7 da ex Ministro Questa sera a Piazzapulita, nella trasmissione condotta da Corrado Formigli, l'ex ministro della Cultura sarà uno degli ospiti principali.

Gennaro Sangiuliano torna in tv e lo fa proprio su La7, prima emittente che aveva ospitato la sua "controparte", Maria Rosaria Boccia. Sarà la prima volta per l'ex ministro della Cultura a La7 dopo i fatti che hanno portato alle sue dimissioni. Attualmente, il giornalista sta presentando il suo libro su Donald Trump. "È stata pesante, ma sto reagendo", ha raccontato l'ex Ministro in un'intervista al Corriere della Sera. "Di notte dormo male, ho risvegli continui. Le dicevo che passeggio, ma non in centro a Roma: temo ancora di essere fotografato. Preferisco andare in un parco pubblico con un amico".

Il futuro di Gennaro Sangiuliano

Questa sera a Piazzapulita, nella trasmissione condotta da Corrado Formigli, si parlerà probabilmente del passato, di quello che è accaduto nei giorni in cui era ministro della Cultura ma si parlerà soprattutto di futuro. Proprio nell'intervista al Corsera rilasciata il 15 gennaio, Sangiuliano ha dichiarato: "La condizione psicologica per me è stata ed è pesante, ma sto reagendo". Alla domanda se tornerebbe in politica risponde: "No. Voglio fare bene il giornalista". Quanto all'ipotesi di un incarico alla sede Rai di New York dice: "Non è ancora accaduto nulla, sono stato reintegrato come direttore a disposizione dell'Ad, ma intanto sto facendo lezioni specifiche di inglese". E parla della sua ‘nuova' vita: "Guardo i tg, cominciando dal Tg3 delle 19, poi il Tg1 e chiudo con il Tg2. Leggo giornali. Passeggio con qualche amico". Vede la luce in fondo al tunnel? "L'umore è migliore, ma ho subìto un vero assalto mediatico, uno stillicidio, e le confesso che sento ancora la persecuzione – risponde -. Di notte dormo male, ho risvegli continui. Le dicevo che passeggio, ma non in centro a Roma: temo ancora di essere fotografato. Preferisco andare in un parco pubblico con un amico".