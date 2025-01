video suggerito

Perché Gennaro Sangiuliano ha lasciato lo studio del Tg1 durante lo speciale su Trump, le parole del giornalista Gennaro Sangiuliano spiega il motivo per cui ha dovuto lasciare lo studio del Tg1 durante la diretta dello speciale dedicato all'insediamento di Donald Trump.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la diretta del Tg1 realizzata per l'insediamento di Donald Trump, tra gli ospiti in studio c'era anche l'ex Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, autore tra l'altro del libro "Trump. Vita di un presidente contro tutti". Chiamato a commentare insieme ad altri colleghi l'inizio di questa nuova era trumpiana, il giornalista ad un certo punto si è alzato lasciando lo studio, spiegando poi successivamente il motivo.

Gennaro Sangiuliano spiega il motivo per cui ha lasciato lo studio del Tg1

Il giornalista, alzatosi improvvisamente dallo studio del Tg1, ha spiegato il motivo per cui ha abbandonato la diretta organizzata per lo speciale dedicato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. "Avevo un'altra ospitata nello studio accanto di Rai News" ha dichiarato l'ex ministro, che ha quindi svelato l'arcano dietro quello che, a coloro che hanno seguito lo speciale, era sembrato un abbandono improvviso.

Era già tutto concordato con la regia, fa sapere Sangiuliano, interpellato per commentare la figura di Trump, su cui ha anche scritto un libro pubblicato lo scorso dicembre e commentare anche l'inizio di una nuova era per l'America, segnata da importanti cambiamenti.

In studio, insieme ad Oliviero Bergamini e Stefania Battistini, chiamati a condurre la messa in onda, c'erano anche altre personalità di spicco, del mondo del giornalismo e non solo, che hanno potuto fornire qualche spunto interpretativo diverso e più approfondito. Con i due giornalisti del Tg1 vi erano, per l'appunto, il giornalista Paolo Mieli, la politoga Arianna Farinelli, il direttore di Libero Mario Sechi e, infine, proprio l'ex Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. In collegamento, dagli Stati Uniti e non solo, i vari corrispondenti Rai, che hanno aggiunto ulteriori considerazioni su cosa ci aspetterà da qui ai prossimi mesi della presidenza Trump.