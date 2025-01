video suggerito

Dove vedere la cerimonia di insediamento di Trump in diretta tv: gli orari su Rai, Mediaset, La7 e Sky Oggi, lunedì 20 gennaio 2025, a partire dalle ore 18 italiane, si terrà la cerimonia di insediamento di Donald Trump, che segnerà ufficialmente l’inizio del suo mandato come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Ecco come seguire l’evento sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, lunedì 20 gennaio 2025, a partire dalle ore 18 italiane, si terrà la cerimonia di insediamento di Donald Trump, che segnerà ufficialmente l'inizio del suo mandato come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco dove poter seguire l'evento in diretta televisiva e streaming in Italia su Rai1, Rai3, Canale5, Rete4 e le reti Sky.

La cerimonia di insediamento di Trump in diretta su Rai1 dalle 17:05

La Rai seguirà in diretta la cerimonia di inaugurazione dell'insediamento di Donald Trump con il Tg1. La diretta parte alle 17.05 e sarà condotta da Oliviero Bergamini. In virtù di questo, non andrà in onda La vita in diretta mentre andrà in onda regolarmente il quiz L'eredità. Alla stessa ora andrà in onda la diretta su Rai News 24 mentre su RaiRadio1 andrà in onda uno speciale.

L'insediamento di Trump su Rai3 con Lo Stato delle Cose

Massimo Giletti imposterà la puntata de Lo Stato delle Cose su Rai3, a partire dalle 21.20, tutto sulla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Con ospiti in studio e in collegamento da New York, il conduttore analizzerà in diretta i momenti migliori della cerimonia oltre a commentare lo scenario politico futuro.

Il giuramento del presidente USA su Canale 5 con Pomeriggio Cinque

Canale 5 andrà in onda con Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, a partire dalle 17.05. Il programma avrà un'ampia finestra tutta dedicata al grande evento dall'America mentre su TgCom24 ci sarà una diretta della cerimonia con la conduzione del giornalista Dario Donato.

Rete 4 con il Tg4 e gli approfondimenti di Paolo Del Debbio e Nicola Porro

Su Rete4, ovviamente, ci sarà grande spazio alla cerimonia d'insediamento di Donald Trump. Si parte con il pomeriggio: Tg4 – Diario del giorno, in simulcast su TgCom24, che si allungherà poi con lo speciale Il ritorno di Trump a partire dalle 16.45 con la conduzione di Sabrina Scampini. Nell'access prime time, 4 di sera con Paolo Del Debbiomentre in prima serata ci sarà Quarta Repubblica con Nicola Porro che seguirà le ultime fasi della cerimonia con ospiti Giuseppe Cruciani, Edward Luttwak, Giorgio Dell'Arti, Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Andrea Ruggieri, Riccardo Magi e Annalisa Chirico.

La7 con lo speciale Mentana e con tutti i programmi di informazione

La7 già dalle prime ore del mattino parlerà di Donald Trump con approfondimenti e finestre nelle trasmissioni Omnibus e Coffee Break. Si proseguirà con L'Aria che Tira e Tagadà. Dalle 17.30 lo speciale a cura del direttore dell'informazione Enrico Mentana. Dalle 20.35, il testimone passa a Corrado Floris che condurrà Otto e mezzo al posto di Lilli Gruber, colpita da influenza. Ospiti Marco Travaglio, Lucio Caracciolo, Alessandra Galloni e Mariolina Sattanino. A seguire ci sarà La Torre di Babele. Il nuovo mondo di Donald Trump con Corrado Augias e ospiti in studio Ezio Mauro, Sandro Veronesi e Nadia Urbinati.

Sky con uno speciale e con il film The Apprentice

Su Sky, ovviamente ci sarà copertura per tutta la giornata su SkyTg24. Lo speciale Inauguration Day va in onda dalle 17 con la conduzione di Liliana Faccioli Pintozzi e gli interventi degli inviati della squadra Sky: Federico Leoni, Cristiana Mancini e Jacopo Arbarello. Non solo speciali in diretta, ma anche quelli on demand: Democracy in America di Giovanni Troilo disponibile anche su NOW; poi, su Sky Cinema e NOW, il film The Apprentice sull'ascesa del miliardario nella New York degli anni '80.