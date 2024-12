video suggerito

Perché Ballando con le Stelle non va in onda stasera e quando ci sarà la prossima puntata Ballando con le stelle si ferma per questo sabato 7 dicembre per lasciare spazio alla Prima stagionale della Scala di Milano, evento condotto da Milly Carlucci. Il talent show di Rai 1 tornerà in onda con la semifinale sabato 14 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, non andrà in onda la tradizionale puntata di Ballando con le stelle. La semifinale con i concorrenti rimasti in gara slitta alla settimana prossima per lasciare spazio alla Prima stagionale della Scala di Milano, in programma per sabato 7 dicembre, dalle ore 21 su Rai 1. Milly Carlucci, però, farà comunque compagnia ai telespettatori: condurrà l'evento con Bruno Vespa e Serena Scorzoni.

Ballando con le Stelle non va in onda: la semifinale sarà il 14 dicembre

La semifinale di Ballando con le stelle è slittata al prossimo sabato 14 dicembre 2024, in prima serata su Rai 1.

Tutti i concorrenti ancora in gara avranno modo di sfidarsi a suon di passi di danza con l'obiettivo di accedere alla finale. L'ultima puntata andata in onda lo scorso 30 novembre ha visto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca in vetta alla classifica: secondi Tommaso Marini e Sophia Berti, terzi Federica Nargi e Luca Favilla, quarti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, quinti Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti, sesti Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, inoltre, hanno vinto allo spareggio riuscendo a rientrare in gara.

Le anticipazioni della prossima puntata: l’incognita Mariotto

La semifinale di Ballando con le stelle che andrà in onda, in diretta su Rai 1, sabato 14 dicembre 2024, stando a quanto anticipato da TvBlog, vedrà come ballerino per una notte Fabio Fognini, tennista italiano classe 1987. Ancora incerto il ritorno di Guillermo Mariotto che nell'ultima diretta ha abbandonato, senza dare alcun preavviso, lo studio per correre nella sua maison. Il famoso giudice ha fatto chiarezza sulle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il programma spiegando che, quando Milly Carlucci farà ritorno dall'evento alla Scala, avrà modo di parlarle per decidere un suo eventuale ritorno. "Ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre", le parole all'Adnkronos.