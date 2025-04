video suggerito

Pechino Express 2025, nessuna coppia eliminata: cosa è successo nella sesta puntata del 10 aprile Nessuna coppia è stata eliminata nella sesta puntata di Pechino Express 2025. Le Sorelle hanno rischiato di interrompere il loro viaggio, ma la tappa si è rivelata non eliminatoria. Primi classificati, dopo oltre 200 chilometri da Chiang Mai a Tah Ton, i Medagliati. Ecco cosa è successo nella puntata del 10 aprile. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessuna coppia è stata eliminata nella sesta puntata di Pechino Express 2025, in onda giovedì 10 aprile. A rischio eliminazione al termine della sesta tappa di oltre 200 chilometri, da Chiang Mai a Tha Ton, le Sorelle. La busta nera però non era eliminatoria, così Deborah e Samantha Togni sono rimaste in gara. Primi classificati i Medagliati. In questo appuntamento, tutti i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con la temuta prova dei 7 mostri, tra scorpioni e uova urina di cavallo da dover mangiare. Ecco tutto quello che è successo nella sesta puntata.

Chi è stato eliminato nella seconda puntata di Pechino Express 2025

Nessuna coppia è stata eliminata nella sesta puntata di Pechino Express 2025. Primi classificati al tappeto rosso a Tha Ton i Medagliati, che hanno deciso le sorti della gara: tra i Cineasti e Le Sorelle, arrivati nelle ultime due posizioni, hanno scelto di eliminare queste ultime. La tappa però non era eliminatoria e Samantha e Deborah Togni sono rimaste in gara. Di seguito la classifica completa della puntata del 10 aprile:

Medagliati Estetici Complici Atlantiche Cineasti Sorelle

Cosa è successo nella puntata del 10 aprile 2025

Nella sesta puntata di Pechino Express, il viaggio delle coppie ancora in gara è iniziato a Chiang Mai. Traguardo finale, sede del tappeto Rosso, la località di Tha Ton a 233 chilometri di distanza. Prima di arrivarci, tutti i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con una delle prove più temibili del programma: i 7 mostri. A turno, ogni membro della coppia deve mangiare tre ‘specialità' locali, in questo caso della cucina thailandese. Nella ruota c'erano: orecchie di maiale, sangue di pollo, scorpione, cavalletta, uovo urina di cavallo, millepiedi e cervello di maiale. Le coppie più in crisi sono state i Cineasti e Le Atlantiche, in particolare Ivana Mrazova che, davanti ai cibi, ha urlato e sputato più volte.

I viaggiatori hanno poi cercato alloggio per la notte, tra l'arrivo della polizia per le Atlantiche e le commoventi lettere della mamma e della fidanzata per gli Estetici. Il giorno dopo, le tre coppie arrivate prime al libro rosso, cioè i Complici, i Medagliati e gli Estetici, si sono sfidati in una prova vantaggio, vinta poi da questi ultimi. La gara è infine ripartita fino al traguardo finale con il malus Fru e bandiera blu. I concorrenti a cui è stato affidato dovevano cercare come prima cosa un luogo in cui farsi una doccia.