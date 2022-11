Patrizia Rossetti al GF Vip: “Ho messo in carica il cellulare”, ma c’è una spiegazione Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, una frase di Patrizia Rossetti ha indotto il pubblico a pensare che la gieffina stesse violando il regolamento, utilizzando un cellulare. In realtà, c’è una spiegazione.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 14 novembre, una frase pronunciata da Patrizia Rossetti ha spinto il pubblico a pensare che la concorrente stesse violando il regolamento, utilizzando un cellulare. I primi sospetti sono nati quando, probabilmente senza essersi resa conto di avere il microfono aperto, la concorrente si è lasciata sfuggire un’imprecazione. “Po*ca miseria, la batteria scarica”, si era lamentata Patrizia mentre Signorini, in collegamento con la Casa, interrogava Nikita Pelizon e Luca Onestini a proposito del loro rapporto.

Patrizia Rossetti ammette di stare usando un cellulare allo smartphone

Poco dopo, in collegamento diretto con il conduttore Signorini, Patrizia ha spiegato il motivo del suo tentennamento, attribuendo la responsabilità di tale lentezza proprio alla batteria del cellulare che si sarebbe scaricata nel bel mezzo della diretta. “Scusami Alfonso, ho dovuti mettere in carica il telefonino”, è stata la prima frase pronunciata da Rossetti a Signorini, a microfono aperto e senza malizia evidente. Quell’ammissione ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico del GF Vip che si è riversato sui social per segnalare la presunta violazione al regolamento. Violazione che, nonostante le apparenze, non dovrebbe esserci stata.

Perché Patrizia Rossetti aveva un cellulare al Gf Vip

A svelare il motivo per il quale a Patrizia è stato concesso di avere un cellulare e di utilizzarlo per andare in rete è stata Novella 2000. Secondo quanto si legge sulla rivista, i concorrenti posti in isolamento causa Covid sarebbero stati dotati di un cellulare o di uno smartphone necessario a partecipare alla diretta di lunedì scorso nonostante il temporaneo allontanamento dalla Casa. La necessità di vivere isolati dal resto del mondo, in attesa di tornare negativi, spiega il motivo per il quale il collegamento in questione non sia stato realizzato grazie all’aiuto di un cameraman. Non potendo interagire con alcuno, per evitare di esporre eventuali lavoratori al rischio contagio, la produzione avrebbe consegnato a Patrizia, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita dei cellulari dotati di connessione a Internet per permettere ai quattro di partecipare alla puntata. Si tratterebbe, tuttavia, di smartphone sui quali sarebbe stato precedentemente installato un programma che limita l’accesso alla rete, consentendo all’utlilizzatore l’uso della sola app necessaria al collegamento con la trasmissione.