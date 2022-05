Patrizia Bonetti scopre la pancia e mostra i segni delle ustioni provocate all’Isola dei Famosi 2022 Patrizia Bonetti a distanza di oltre un mese dalla prova del fuoco che l’ha costretta ad abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi 2022, scopre la pancia e non nasconde i segni delle ustioni: la pelle appare lesionata.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Patrizia Bonetti è l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi che dopo la quarta puntata ha dovuto abbandonare il reality. La prova del fuoco contro Roberta Morise è stata decisiva in chiave negativa per lei: è stata costretta a tornare in Italia per curarsi dalle diverse ustioni provocate dal fuoco. Sparita dai radar del reality, circa un mese fa circolò la notizia che la modella avesse intenzione di fare causa a Mediaset per oltre un milione di euro, indiscrezione mai confermata e smentita dal colosso della tv italiana. Se prima non era comparsa alcuna ferita, a distanza di quasi due mesi la Bonetti ha mostrato i segni delle ustioni.

Patrizia Bonetti mostra la pelle lesionata

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è fatta riprendere e, vista la pancia scoperta, avrebbe mostrato le ferite causate dalla prova del fuoco svolta contro Roberta Morise, in Honduras. La gara non gli ha permesso di restare a far parte del reality, subito dopo si è trovata costretta a dover tornare in Italia per curarsi. Se fino ad oggi circolavano solo voci su ustioni, ora ci sono le immagini che confermerebbero la gravità dell'"incidente". Nelle sue IG story la Bonetti, con indosso un top corto, non ha nascosto la pelle lesionata.

La prova del fuoco che ha lasciato il segno

Durante la prova del fuoco Patrizia Bonetti e Roberta Morise non avevano alcuna intenzione di perdere e così a 5 minuti e 50 secondi, tra urla e lamenti, è stato Alvin a chiedere di interrompere la prova. Successivamente la Bonetti sparì dai radar, e solo pochi giorni dopo spuntò fuori la verità: nella quinta puntata Ilary Blasi comunicò che era tornata in Italia per farsi curare. Dopo le voci di una presunta causa da oltre un milione di euro, poi smentita, sembrava essere una questione ormai passata e archiviata. Non per Patrizia Bonetti però che – stando alle immagini diffuse sui social – sembrerebbe portare con sé ancora il segno di quella dolorosa prova.