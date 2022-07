“Parlare in corsivo è una minch*ata”: Elisa Esposito scoppia a ridere, Simona Branchetti in imbarazzo Nel programma di Canale5 Morning News si è parlato della moda di parlare “in corsivo”, lanciata da Elisa Esposito su TikTok. I commenti non sono stati lusinghieri.

A cura di Daniela Seclì

Elisa Esposito, l'influencer e TikToker, che insegna a parlare "in corsivo", è stata ospite della puntata di Morning News trasmessa venerdì 1 luglio. Gli ospiti presenti in studio si sono divisi tra chi ha invitato i giovani a imparare a parlare bene in italiano prima di spingersi a storpiarlo e chi ha ammesso candidamente di trovare questa moda esilarante. Il commento più lapidario è arrivato da un ospite esterno, che ha bollato la questione corsivo come una "minch*ata". Ma andiamo con ordine.

Elisa Esposito spiega come nasce il corsivo

Elisa Esposito è intervenuta in collegamento nel programma Morning News e, sollecitata dalla conduttrice Simona Branchetti, ha spiegato come è nato il corsivo e quanto è diffuso tra i giovani grazie ai suoi video su TikTok:

"Se il corsivo è diffuso tra i ragazzi della mia età? Non parliamo così tra di noi, magari solo per scherzare. Poi, è nato per prendere in giro le ragazze milanesi, perché parlano in questo modo: ‘Amio, facciamo un ape'. Quanto tempo ci vuole per imparare a parlare il corsivo? Neanche un minuto. Da quando ho fatto i video sul corsivo, i follower sono cresciuti. Si guadagna in base ai follower e al numero di view che hai. Rispetto a prima, che ne avevo su TikTok 600 mila e ora 800 mila e passa, magari si guadagna di più. Idem per Instagram".

Il commento lapidario del signor Stefano

Simona Branchetti, poi, ha dato la linea all'inviato Marcello Piazzano che la attendeva seduto su uno scoglio in compagnia del signor Stefano, a cui ha domandato: "Stefano hai capito come funziona il corsivo?". E lui ha replicato: "Sì, ho capito, però mi sembra una grande minch*ata". Piazzano ha provato a fermarlo: "No, non si può dire. No, no, no per favore". La stessa Simona Branchetti, imbarazzata, ha provato a mettere una pezza: "Beep, qui ci vuole un beep altro che corsivo". Elisa Esposito, invece, è scoppiata a ridere divertita. Marcello Piazzano, poi, ha provato a chiedere ad altri turisti presenti in spiaggia di commentare il corsivo, ma senza raccogliere troppo entusiasmo, complice probabilmente l'età degli intervistati.