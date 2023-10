Paolo Stella: “Il Grande Fratello mi ha rifiutato? Sono stato io a declinare l’offerta di Signorini” Paolo Stella ha raccontato la sua versione dei fatti, dopo le indiscrezioni secondo le quali il suo recente provino per il Grande Fratello si sarebbe concluso con esito negativo.

Il Grande Fratello è un cantiere ancora aperto. Continua la ricerca di concorrenti che possano risollevare le sorti – e le dinamiche – di un'edizione ancora sottotono. Nelle scorse ore, DavideMaggio.it ha fatto sapere che Paolo Stella – ex concorrente di Amici, influencer e scrittore – avrebbe sostenuto il provino ma con esito negativo: "Dovrà fare a meno della desiderata avventura televisiva. Pare che non sia stato ritenuto sufficientemente vivace ed un tantino egoriferito". Stella è intervenuto sui social, raccontando un'altra versione.

Paolo Stella e il provino per il Grande Fratello

"Stanno girando notizie piuttosto inesatte che, in realtà, sanciscono semplicemente la poca professionalità dei giornalisti che le scrivono": così, Paolo Stella ha esordito sui social. Poi, ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando che in effetti ci sarebbe stato un incontro conoscitivo con Alfonso Signorini e i suoi autori:

È vero, ho incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello (che, peraltro, stanno facendo un ottimo lavoro editoriale per portare il programma su un altro livello). È stato un incontro conoscitivo molto interessante.

Stella sostiene di essere stato lui a declinare l'offerta di Alfonso Signorini

Paolo Stella ha spiegato di non avere ritenuto il reality un programma adatto a lui, dato che fa fatica a parlare in pubblico di questioni personali: "Con rammarico ho declinato la bellissima offerta, spiegando che avendo presentazioni del libro e progetti in corso non sarei potuto entrare dentro la casa. Con Alfonso ho, inoltre, affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato, famiglia e affetti, e convenuto con lui che probabilmente non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali, che io non amo rendere pubbliche". E ha concluso:

