Paolo Masella nomina Giselda Torresan al GF, la motivazione: “È presa da me, ho paura fraintenda” Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan nella puntata del 15 settembre del Grande Fratello. La motivazione: “La vedo troppo presa da me, non voglio ci rimanga male”. Ma per la diretta interessata la situazione sarebbe diversa.

A cura di Elisabetta Murina

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nascono le prime incomprensioni nella casa del Grande Fratello 2023. Arrivati al momento delle nomination della puntata del 15 settembre, Paolo Masella ha fatto il nome di Giselda Torresan. Il ragazzo, di professione macellaio, ha dato come motivazione il fatto di non voler ferire la coinquilina, perché pensa che provi un interesse nei suoi confronti. I due hanno poi avuto modo di confrontarsi e affrontare l'argomento.

Perché Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan

Chiamato in confessionale, nella puntata del 15 settembre, Masella ha scelto di mandare a rischio eliminazione Giselda Torresan, dando una motivazione al quanto singolare, basata sulle impressioni che ha avuto in questa prima settimana insieme. "La mia votazione non è personale, è perché voglio fermare una cosa che sul nascere potrebbe fare male a lei, vedo che magari sta provando troppe cose per me", ha spiegato il ragazzo ad Alfonso Signorini, pensando che la coinquilina provi un interesse nei suoi confronti. Poi ha continuato: "La vedo troppo presa e non vorrei che ci rimanga male, visto che ha sofferto parecchio".

Finita la puntata, Masella si è confrontato prima con Massimiliano Varrese e poi con Beatrice Luzzi. Al primo ha confidato: "La votazione l'ho fatta a fin di bene, per levare un'idea che qualcuna si poteva fare". Mentre alla coinquilina ha raccontato di aver paura che Giselda fraintenda i suoi modi di fare: "Ci parlo perché ho paura che con i miei modi gentili, i complimenti in generale, possa fraintendere, non voglio che lo faccia".

La verità di Giselda Torresan su Paolo Masella

In realtà, per la diretta interessata (almeno all'apparenza), non c'è nessun interesse nei confronti di Masella. Le sue attenzioni erano soltanto un modo di scherzare amichevole. A Letizia Petris ha raccontato: "Ho scherzato con Paolo e si è fatto un'idea strana, mi fa sempre discorsi strani. Secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio, ma a me non frega niente".