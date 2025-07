Paola Perego fa il pieno di programmi in Rai: torna Citofonare 2 e condurrà The Floor

Sebbene non sia stata nominata nei Palinsesti Rai dello scorso 27 giugno, Paola Perego è tra le conduttrici che vedremo il prossimo anno sul piccolo schermo, con ben due programmi. Non solo ritorna il contenitore della domenica mattina si Rai2, ma alla presentatrice è stata affidata anche la conduzione di un'altra trasmissione.

Citofonare Rai2 raddoppia

La prima novità, quindi, riguarda Citofonare Rai2, il programma che insieme a Simona Ventura, Perego ha condotto in questi ultimi due anni e per il quale si è trovata anche una doppia collocazione. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il programma della domenica mattina di Rai2, quindi, non andrà in onda solo in quel giorno, ma anche il sabato. La data prevista per la messa in onda è quella di febbraio 2026, dopo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, la cui programmazione avrebbe potuto togliere spazio al contenitore condotto da Paola Perego che, quest'anno, dovrà fare a meno della compagnia di Ventura che, infatti, ha accettato la conduzione del Grande Fratello su Mediaset. La partenza a febbraio garantisce anche una finestra con il Festival di Sanremo, dal momento che potrebbe partire proprio in concomitanza dell'appuntamento finale con la kermesse canora.

Paola Perego alla conduzione di The Floor

Non solo ritorni, ma anche nuove avventure, per Paola Perego è infatti prevista, come anticipato da Chi, la conduzione di The Floor-Ne rimarrà uno solo, il game show che ha occupato la prima serata di Rai2 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Non è ancora chiaro quando partirà la trasmissione, ma stando a quanto anticipato da Davide Maggio, la conduttrice non sarà da sola al timone del programma e, infatti, si starebbe cercando un comico che possa accompagnarla alla conduzione. Sembrerebbe, inoltre, che sia in cantiere anche una seconda prima serata per la presentatrice, da collocare però in primavere.