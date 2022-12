Pamela Prati discute con Patrizia e Wilma, Cristina Quaranta dallo studio: “Andreste squalificate” Pamela Prati è rientrata nella casa del GF VIP per un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Durante lo scontro Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi hanno sbottato dallo studio contro le Vip: “Siete false, andreste squalificate”

Pamela Prati ha raggiunto nuovamente la casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata eliminata meno di un mese fa. Stavolta ha raggiunto le mura di Cinecittà per avere un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich, le due Vip con le quali nella scorsa diretta ha avuto un duro scontro. Terminata la puntata le concorrenti in Casa avevano criticato la loro ex inquilina: "Dice che sono un cattivo esempio, poi ha creduto ad un uomo esistente per anni", le parole della Rossetti. La Prati ha varcato la porta rossa per confrontarsi con loro dal vivo.

Lo scontro tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati

Pamela Prati è entrata nella casa del GF Vip, si è ritrovata ad avere un faccia a faccia con Patrizia Rossetti. "Non sono venuta qui per aggredirti, mi è dispiaciuto vedere una persona come te o come Wilma dire quelle cose contro Micol" – sono state le prime parole dell'ex concorrente – "Non sono riuscita a farmi capire da te. Quando sono uscita mi hai abbracciato, ci sono rimasta male quando ho visto che mi avevate votato".

"Vergognatevi è una parola che non mi piace, è una parola orrenda. Con Micol ho chiarito" – ha replicato subito Patrizia – "In studio ti sei accanita per una cosa che non riguardava neanche te. Ti ho sempre detto le cose in faccia, che eri falsa e che non mi piaceva il tuo comportamento. In studio potevi dire la tua senza essere così aggressiva. Certe volte non la trovo sincera". Le due Vip hanno discusso a lungo accusandosi a vicenda di comportamenti e parole poi negate. "Posso dire una cosa? Io ho dei dubbi su te, io sono sempre disponibile a capire qual è la vera Pamela" ha concluso la Rossetti. Le ha raggiunte la Goich, così Pamela si è rivolta a lei ribadendole che sua intenzione non era offenderle, "Non avete avuto una parola carina nei miei confronti". "L'unica parola che mi ha colpita è stata "Vergognatevi", sono stata male per come sono andate le cose e per la frase. Non me l'aspettavo da te", la risposta della cantante.

I commenti delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Nello scontro è intervenuta Sonia Bruganelli per rivolgersi alla Prati: "Tu sei uscita dalla casa, sai come ci si sente lì dentro. Come hai fatto, visto che erano le tue amiche, come hai fatto a dire quel verbo e poi parlare di sensibilità femminile?". Anche Orietta Berti ha detto la sua: "Tutta Italia non ci crede alla tua storia, mi offendi, offendi la mia intelligenza, lo so nel nostro ambiente come vanno le cose. Quando una cosa non va più, ci si inventano nuove cose".

La furia di Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi

Cristina Quaranta dallo studio ha sbottato contro le due Vip, soltanto Pamela Prati sarebbe stata sincera secondo il suo parere: "Io sono allucinata, a prescindere dalla storia di Pamela. Noi difendiamo due donne come Wilma e Patrizia che ne dicono di tutti i colori contro tutti e non difendiamo Pamela, l'unica che non ha mai parlato male di nessuno. Care Patrizia e Wilma, fatevi un esame di coscienza. Se foste andate in onda, voi oggi sareste state squalificate. Sei la più falsa di tutte" ha urlato contro loro. "Avete flagellato una ragazza", le parole di Elenoire Ferruzzi.