Orietta Berti twitta su Sanremo dallo studio del GF Vip mentre è in diretta da opinionista I sempre attentissimi spettatori della tv hanno beccato Orietta Berti che twitta su Sanremo mentre è in diretta nello studio del Grande Fratello Vip. Opinionista del reality, ha commentato quanto accaduto sul palco durante la terza serata.

A cura di Stefania Rocco

Perché Sanremo è Sanremo. Anche per Orietta Berti, una dei Big della canzone italiana che non è riuscita a resistere al richiamo del Festival sebbene, durante la messa in onda della terza serata, si trovasse nello studio della trasmissione concorrente proposta da Mediaset. Sono diventati virali i tweet pubblicati dall'opinionista del Grande Fratello Vip mentre il programma per il quale lavora andava in onda in prima serata su Canale5 sfidando la terza serata del Festival con Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu. Orietta, impegnata a osservare quanto accadeva nella Casa per poter fornire il suo puntuale giudizio, è riuscita a trovare il tempo per commentare alcuni post legati ad alcune delle esibizioni sul palco del Festival dimostrando che la kermesse canora più importante d'Italia continua a occupare un pezzo del suo cuore.

I tweet di Orietta Berti

Orietta ha commentato alcun post visti su Instagram mentre si trovava nello studio del GF Vip. Nel primo post commentava con una serie di cuori l'esibizione di Lazza. Nel secondo, tanti cuori per il ritorno dei Maneskin a Sanremo. Un messaggio inequivocabile che ha suscitato il divertimento degli spettatori tanto da diventare virale.

Orietta Berti aveva detto: "Vedrò il Festival, recupererò la puntata che salto per il GF Vip"

Del resto, già ai microfoni di RTL 102.5, Orietta aveva precisato che avrebbe certamente guardato il Festival precisando che avrebbe saltato soltanto la puntata del giovedì perché in diretta al GF Vip: "Non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò". Nel frattempo, si è portata avanti sbirciando i social. Come non perdonarla, considerato quanto Orietta rappresenti la storia del Festival?