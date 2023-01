Orietta Berti: “Mediaset non mi lascia andare a Sanremo quest’anno”, poi svela se tornerà al GFVip Orietta Berti si sbilancia sui suoi piani in tv il prossimo anno e lascia intendere che potrebbe non tornare al GFVip. “Tornerò da Fazio, a Mediaset mi lasciano molto libera”. Non però per quanto riguarda l’opzione Sanremo. “Lì non mi fanno andare, c’è la contro programmazione”.

A cura di Giulia Turco

Vanta ben dodici partecipazioni al Festival Orietta Berti, che quest’anno per via degli impegni presi con Signorini non potrà essere a Sanremo. Non solo, la cantante e opinionista non potrà nemmeno seguire in diretta dalla tv di casa la serata di giovedì 9 febbraio, per via della contro programmazione Mediaset che la vuole incollata alla poltrona del Grande Fratello Vip “La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai”, ha detto a Rtl 102.5.

I rapporti con Signorini e l’addio al GFVip

La sua presenza sulla poltrona da opinionista al fianco di Signorini è stata apprezzata da molti, ma contestata al tempo stesso per via della scarsa incisività che Orietta ha dimostrato in diverse occasioni. Il rapporto con il conduttore e con la collega Bruganelli però per fortuna è sempre ottimo: “Con Alfonso mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia”, spiega la cantante in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lei l’altro, ridiamo”.

Sulla possibilità di un rinnovo il prossimo anno, Orietta va molto cauta e lascia intendere che il suo futuro è altrove. “Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”. Non per quanto riarda però la possibilità di andare a Sanremo, sia chiaro. “Lì non mi lasciano andare. Mediaset fa la contro programmazione, io il lunedì e il giovedì sono in onda. Le altre sere però lo vedrò”, assicura.

I pronostici di Orietta berti su Sanremo 2023

“Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia”, scherza Orietta Berti intervenuta un onda a Rtl 102.5 con Massimo Giletti e Luigi Santarelli. “Il Festival di quest’anno è il massimo, mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni”. L’ultima volta in gara, per lei, è stata nel 2021 quando ha partecipato con il brano ‘Quando ti sei innamorato’. Era l’anno di piena pandemia, eppure Orietta riesce a ricordarlo come positivo per il Festival, perché più concentrato sulla musica: “Per me è stato il Festival più bello perché non c’era il pubblico, ma solo l’orchestra e il maestro”.