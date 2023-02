“Antonella e Nikita sono d’accordo “, il video dell’episodio raccontato da Donnamaria al GF Vip Bomba di Edoardo Donnamaria che si lascia sfuggire il presunto accordo tra la fidanzata Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon in diretta al GF Vip.

A cura di Stefania Rocco

La vittoria di Oriana Marzoli al televoto durante la puntata del Grande Fratello Vip del 16 febbraio ha innescato una bomba la cui deflagrazione ha inaspettatamente investito Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Quando la concorrente venezuelana ha deciso di mandare al televoto Nikita, lo ha fatto rivelando una confidenza ricevuta da Edoardo Donnamaria:

Mando al televoto una persona che finge di essere una santarellina quando in realtà fa cattiverie ogni volta che può. La sopporto meno di Antonella o Antonino che dicono le cose in faccia, non fingono come Nikita. Ricordo che una volta ha detto ad Antonella che la loro alleanza sarebbe stata forte per il pubblico fuori dalla Casa. Antonella lo ha detto a Edoardo Donnamaria sotto le coperte.

Antonella nega e litiga con Edoardo: "Mai detto"

Antonella ha negato l'episodio raccontato da Oriana: "Non ricordo che Nikita mi abbia mai detto una cosa del genere", ma Edoardo ha confermato, decidendo di andare contro la fidanzata per difendere la sua verità: "Me lo ha detto Antonella e io, in un momento di rabbia, me lo sono lasciato sfuggire". Tra i due è nata l'ennesima lite che li allontanerà per qualche giorno. Nikita, dal canto suo, ha negato l'episodio. Sostiene di non avere mai pronunciato la frase in questione e di non essersi avvicinata ad Antonella in virtù di una strategia ben precisa. Una ricostruzione che non ha convinto i suoi coinquilini, ormai convinti che molti degli atteggiamenti di Nikita siano pilotati a favore di telecamera.

Il video che conferma il racconto di Oriana Marzoli

Intanto, in rete è spuntato un video che conferma l'episodio raccontato da Oriana. Proprio Edoardo, fidanzato di Antonella, ha raccontato al suo gruppo di avere appreso dalla compagna che Nikita le avrebbe detto che la loro amicizia sarebbe stata ben vista dal pubblico a casa.