Oriana smaschera Antonino: “In ospedale aveva il telefono e lo ha ammesso”, la regia abbassa l’audio Oriana Marzoli lancia un’accusa ben precisa contro Antonino Spinalbese che, contravvenendo al regolamento del Grande Fratello Vip, avrebbe usato il telefono durante il suo ricovero in ospedale.

Oriana Marzoli lancia una stoccata ad Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belén Rodriguez conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. I tempi del flirt tra loro sono ormai lontani e la concorrente venezuelana, di settimana in settimana, si è allontanata da Antonino ritenendo si fosse comportato male nei suoi confronti. L’ultimo affondo è arrivato pochi minuti fa, in seguito a una lite avvenuta nella notte. In quest'ultima occasione, Marzoli ha detto apertamente che Antonino avrebbe violato il regolamento del gioco, utilizzando un cellulare durante il suo ricovero in ospedale.

L’accusa di Oriana Marzoli ad Antonino Spinalbese

L’accusa di Oriana è stata precisa. Rivolta a Giaele De Donà e Nicole Murgia, la venezuelana ha attaccato l’ex amante: “Lui non poteva vedere niente perché era fuori in ospedale. Non ha visto niente in nessuna clip, non c’era. Ricordo tutto. Ha ammesso di avere avuto il telefono. Lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono. Adesso lo dico, non me ne frega niente. Lo ha detto a tante persone in questa casa. Tutti sono amici suoi ma dopo parlano…”.

La regia del GF Vip abbassa l’audio ma il video è finito in rete

Tardivo l’intervento della regia del Grande Fratello che ha abbassato l’audio dopo che Oriana aveva lanciato la sua accusa ad Antonino. La scena è andata in onda quasi integralmente e i video di quel momento sono finiti in rete. L’audio è tornato solo diversi secondi più tardi quando le telecamere hanno inquadrato un altro punto della Casa. Se provata, si tratterebbe di un'accusa particolarmente grave. Per regolamento, il GF vieta ai suoi concorrenti di avere contatti con l'esterno. Antonino, durante il suo ricovero, era ancora concorrente del reality show e, come tale, non avrebbe potuto osservare quanto accadeva all'esterno. Per gli stessi motivi, in passato, alcuni concorrenti sono stati puniti. Che cosa accadrà a Spinalbese?