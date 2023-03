Oriana Marzoli si ribella a un autore del GF VIP, il video fuorionda: “Perché devo stare zitta?” Nel corso della puntata del GF VIP di lunedì 20 marzo Oriana Marzoli è stata richiamata da un autore del GF VIP, alla richiesta di fare silenzio la concorrente ha replicato: “Perché devo stare zitta? Uff”. Il video fuorionda.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oriana Marzoli ieri sera, durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, è stata redarguita da un autore del reality. Durante un fuori onda la concorrente venezuelana stava discutendo con Nikita Pelizon quando uno degli addetti ai lavori l'ha invitata a fare silenzio: "Ma perché devo stare zitta?", lo sfogo della VIP.

Il botta e risposta tra Oriana Marzoli e un autore del GF

Il video che sta circolando su Twitter, ripreso dalla diretta del GF VIP di ieri sera, mostra come Oriana Marzoli si sia infastidita con un autore dopo esserle stato chiesto di fare silenzio. Stava parlando con Nikita Pelizon, con ogni probabilità dell'uscita di scena di Antonella Fiordelisi, quando una voce dall'altoparlante ha chiesto il "Silenzio". La concorrente ha però continuato il suo discorso, comportamento che ha fatto alzare la voce a uno degli autori: "Silenzio!" ha ripetuto con toni alti. "Ma perché devo stare zitta? Uff" è stata la replica immediata della VIP prima di sedersi al suo posto, in silenzio.

Un altro richiamo è avvenuto poco dopo: Oriana, Micol e Giaele stavano parlando sul divano quando lo stesso autore è intervenuto nuovamente. "Dovete stare in silenzio" ha ripetuto prima di rispondere alla reazione della Incorvaia, sorpresa dall'accaduto: "Grazie Micol".

Il pensiero di Daniele Dal Moro

Per Oriana Marzoli quella di ieri sera è stata una puntata difficile. Per pochi minuti si è discusso sulla squalifica di Daniele Dal Moro: il conduttore, Alfonso Signorini, ha fatto notare alla concorrente che il reality ha fatto caso anche alla sua reazione al gioco con l'ex inquilino prima che venisse obbligato ad abbandonare la Casa. La Vip venezuelana teme che ora, sino alla finale, non potrà avere notizie di Dal Moro: "Il mio pensiero è lì, sono sicura che non mi faranno vedere niente. Anche Tavassi lo pensa, 14 giorni qui chiusi, senza sapere niente", lo sfogo con Micol Incorvaia a fine puntata.