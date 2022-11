Oriana Marzoli si avvicina ad Antonella ma scoppia la lite: “Non ti conviene fare così con me” Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi non trovano un punto d’incontro, quando la new entry del GF VIP ha cercato un chiarimento con l’influencer ha trovato un muro: “Non ti conviene fare così con me, stai calma”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ingresso di Oriana Marzoli ha portato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Appena arrivata ha attirato le antipatie di gran parte delle ragazze del reality, in particolare quella di Antonella Fiordelisi che sin da subito non ha nascosto il suo astio. Ieri il volto televisivo spagnolo ha provato ad avvicinarsi all'influencer campana, cercando un confronto: tra le due non sembra esserci però, almeno per ora, un punto d'incontro.

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi non riesce a dimenticare quanto successo nell'ultima puntata del GF VIP in diretta e cercare di trovare un punto in comune con Oriana Marzoli. Ieri sera quando la venezuelana ha provato a chiarire con lei, ha trovato un muro: "Mi hanno detto che tu sei arrabbiata perché io ho parlato con Edoardo, ma io non ho detto una cosa brutta, forse hai capito tu male" ha detto il volto televisivo spagnolo. L'immediata replica di Antonella: "Quando sei entrata in questa casa, siamo stati in cucina a parlare, tu non ti sei presentata a me e Edoardo. Appena sono entrata in confessionale…hai parlato con lui".

Gli animi hanno iniziato a scaldarsi quando Oriana ha cercato di spiegare di non aver fatto nulla di male, così la provocazione di Antonella: "Non ti conviene fare qualcosa con me, in generale lo dico per te". Le due hanno iniziato a battibeccare, anche per la questione degli allenamenti in bikini. "Se mi metto ad allenare in bikini, io lo faccio per me. Pensi che ho bisogno di farmi guardare da quattro uomini che sono qui", così la Fiordelisi: "Sono di più, non sai contare?". Lì il botta e risposta, "Stai calma", "Stai calma tu, sembra che ti piace litigare". Un chiarimento sembra ormai lontano tra le due.

Il confronto tra Oriana e Giaele De Donà

Giaele De Donà ha cercato, a differenza della sua inquilina Antonella, di conoscere meglio Oriana Marzoli. Dopo averle manifestato il suo pensiero riguardo la scelta di girare costantemente in costume – "Hai pranzato anche in costume, è maleducazione. È una cafonata, è una cosa maleducata. È come andare in chiesa con la gonna corta" – hanno scoperto una complicità inedita. "Preferisco te che vieni a dirmelo anziché parlarmi alle spalle, me l’hai detto in un modo che si vede che è sincero" ha concluso Oriana.