Oriana Marzoli in lacrime dopo la puntata del GFVip, Antonino: “Il sentimento c’è ma ho paura” Oriana Marzoli ha concluso la puntata del GF Vip in lacrime, per questo motivo Antonino Spinalbese l’ha raggiunta per un confronto: “Dentro di me non sto benissimo, non mi riesco a lasciare andare naturalmente. Devo sforzarmi”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha visto l'atteso confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, protagonisti di un flirt che sembrava trasformarsi in amore prima di interrompersi d'improvviso. Alfonso Signorini ha chiesto i dettagli della separazione ai diretti interessati, è stato l'hair stylist a rompere il silenzio davanti Oriana, offesa e delusa: "Volevo fare le cose con calma, faccio dieci passi in avanti e duecento indietro, mi sento un ragazzino ma sono anche un padre". Al termine della diretta i due VIP si sono allontanati dal gruppo per parlare dell'accaduto.

Il confronto tra Oriana e Antonino dopo la puntata

Antonino Spinalbese dopo la diretta del GF Vip si è avvicinato a Oriana Marzoli per confrontarsi su quanto accaduto in puntata. L'hair stylist le ha ribadito quanto detto in puntata: "Ho delle paure, ho sentito da parte tua questo sentimento, che corrisponde anche al mio, ma sono impaurito". "Sai cosa capisco io quando mi dici che hai paura? Che hai paura di stare con me" ha risposto Oriana. Spinalbese ha ammesso di provare un sincero interesse ma al momento è frenato per paura, "Dentro di me non sto benissimo, non mi riesco a lasciare andare naturalmente. Devo sforzarmi".

"Con le telecamere non ci vado d'accordo, posso fare lo scemo ma sto sulle mie. Dopo 7 giorni io mi sono sentito il tuo uomo, avevo già delle paure e dopo 7 giorni mi sono sentito impotente. Io non riesco a fingere. Voglio fare un passo serio, da persona matura. Ora mi relaziono con te, non è che finisce il programma e ognuno va per le sue. Per me il rapporto dovresti portarlo anche fuori" ha continuato Antonino Spinalbese. Oriana Marzoli lo ha ascoltato, poi lo ha incolpato di non averle parlato in prima persona: "Se hai paura perché ti senti il mio uomo, come vuoi che io mi senta? Che non vuoi conoscermi perché hai paura, pensi che io stia correndo".

Il chiarimento

"Agire con calma, conoscersi piano potrebbe essere il modo per ricongiungersi" ha scritto il GF Vip sostenendo che il timore dell'hair stylist sia legato alla velocità con cui stava proseguendo il loro rapporto. "Non volevo ferirti e non volevo ferirmi" ha concluso Spinalbese, stando a quanto si legge sul sito del reality. Dopo il confronto i due si sono uniti agli altri Vip per chiacchierare e bere insieme del vino.