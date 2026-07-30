Nuovo programma in Rai per Claudia Conte dopo il caso Piantedosi, Bevilacqua (M5S): “Premiato il suo silenzio”

Claudia Conte torna su Rai Radio 1 con un nuovo programma dopo il “caso Piantedosi” scoppiato nella scorsa primavera, quando la giornalista rivelò di avere una relazione con il ministro dell’Interno. L’opposizione attacca Viale Mazzini: “Mentre su Ranucci continua il fuoco di fila, TeleMeloni premia l’amante di un ministro? Un danno d’immagine enorme”.

Per Claudia Conte si aprono di nuovo le porte di Rai Radio1 con una nuova trasmissione sugli animali: a riportarlo è Repubblica. La decisione dei vertici di Viale Mazzini riaccende inevitabilmente i riflettori sul caso politico scatenato dalla giornalista la scorsa primavera. Ovvero quando ammise di avere una relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con una frase rimasta celebre: "È una cosa che non posso negare". Parole che finirono rapidamente su tutti i social e sui principali organi di informazione, generando un vero e proprio scandalo istituzionale.

L'opposizione, infatti, sollevò dubbi su un potenziale intreccio tra la sua sfera privata e i suoi ruoli istituzionali. Anche Fanpage.it si occupò della vicenda ed evidenziò la sua nomina a consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza avvenuta solo qualche mese prima, a febbraio 2026.

Bevilacqua (M5S): "Ripagato il suo silenzio sul caso Piantedosi?"

La notizia della nuova avventura lavorativa di Claudia Conte ha suscitato, anche in questo caso, la reazione immediata da parte dell'opposizione. "La Rai affida una trasmissione del mattino, la fascia più prestigiosa della radio pubblica, a Claudia Conte, per sua stessa ammissioni amante di Matteo Piantedosi", ha dichiarato la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento Cinque Stelle in una nota diffusa da Agenparl. "La stessa che aveva lasciato intendere di voler raccontare la sua verità. Poi invece il silenzio. Una scelta che a quanto pare avrebbe ripagato, visto l'upgrade della sua posizione in Rai con il passaggio al palinsesto del mattino, fascia nobile per la radio". La senatrice l'ha definito "uno schiaffo alla credibilità del servizio pubblico":

Mentre su Sigfrido Ranucci continua il fuoco di fila e sembra abbiano chiesto di attivare pure l'audit interno, TeleMeloni premia l'amante di un ministro? Il danno d'immagine è enorme. Questi dirigenti ne devono rispondere.

Il cambio di registro in Rai: dalla legalità al mondo animale

Prima di questa svolta, il percorso radiofonico di Claudia Conte nel servizio pubblico era legato a spazi incentrati su tematiche ben diverse. Ossia istituzionali e sociali. Un esempio era il suo format "La mezz'ora legale", focalizzato sul contrasto alle truffe, sulla sicurezza e sul lavoro delle forze dell'ordine. Con l'assegnazione della nuova trasmissione dedicata agli animali, dunque, la Rai firma un netto cambio di registro tematico per Claudia Conte. Ma se da un lato l'operazione puntava probabilmente a smussare i suoi contorni più "politici", l'effetto ottenuto sembra essere esattamente l'opposto.