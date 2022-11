“Non è che siccome sono Antonella Fiordelisi non ho reazioni” e Micol Incorvaia: “Ma chi caz** sei” Al Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ha intercettato una frase detta da Antonella Fiordelisi ad Edoardo Donnamaria. La sua reazione è stata esilarante.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello Vip, continuano i dissapori tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Il motivo dell'attrito è la relazione che la fashion designer ha avuto con Edoardo Donnamaria fuori dalla casa. In una clip mostrata durante la diretta di lunedì 7 novembre, i due si concedevano un abbraccio amichevole, mentre Antonella non c'era. La reazione di Fiordelisi non si è fatta attendere.

Antonella Fiordelisi infastidita dall'abbraccio tra Edoardo e Micol

Dopo la puntata, Antonella Fiordelisi si è confrontata con Edoardo Donnamaria sugli abbracci visti nel video trasmesso in diretta. La concorrente è apparsa infastidita: "Mi avevi detto che ti piaceva tanto sia fisicamente che mentalmente. Permetti che quando non ci sono io e si guarda intorno e ti abbraccia, può dare fastidio perché sono un essere umano. Non è che siccome sono Antonella Fiordelisi io non ho reazioni capito?". La frase finale ha scatenato la reazione sarcastica di Micol Incorvaia, che passava di lì e ha assistito alla scena: "Ma chi caz** è Antonella Fiordelisi".

Antonella in crisi dopo avere rivisto il suo ex

Dal canto suo, Micol Incorvaia ha accusato Edoardo Donnamaria di avere sminuito il loro rapporto, nel tentativo di rassicurare Fiordelisi. Dopo la puntata, Antonella ha vissuto un momento di crisi, ripensando all'incontro con il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. È scoppiata a piangere e ha manifestato la paura di perderlo. Lo ha descritto come una persona che è stata sempre presente nella sua vita e non si è mai tirato indietro quando si è trattato di aiutarla. Quando Alberto De Pisis ha rotto gli indugi e le ha chiesto: "Ma adesso Gianluca è solo un amico per te giusto?". La concorrente è rimasta in silenzio per qualche secondo, poi ha aggiunto: "Mi ha destabilizzata un po', ti dico la verità perché non lo vedevo da tanti mesi".