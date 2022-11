GFVip, Micol Incorvaia dura con Edoardo: “Non hai detto come stavano davvero le cose tra noi” Micol Incorvaia si sfoga con Edaordo Donnamaria dicendogli che ha omesso qualcosa del loro rapporto raccontandolo ad Antonella Fiordelisi. Alla gieffina, poi, contesta di essere incoerente e di comportarsi allo stesso modo che critica negli altri.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di lunedì 7 novembre del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno avuto un confronto nel quale la gieffina non ha esitato nel mostrare un certo fastidio in merito ad alcune dichiarazioni che il suo ex avrebbe fatto parlando della loro storia d'amore e che non corrisponderebbero al vero.

Lo sfogo di Micol Incorvaia

Secondo Micol, infatti, Edoardo avrebbe raccontato ad Antonella Fiordelisi delle cose inesatte inerenti al loro rapporto, omettendo il fatto che lui le aveva chiesto di rivedersi la scorsa estate e che, quindi, il loro legame da come lo aveva descritto, sembrava che fosse stato meno significativo di quanto in realtà è stato per entrambi:

Non penso che tu abbia bisogno di modificare le cose. Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene.

L'attacco ad Antonella Fiordelisi

La gieffina, poi, continua il suo discorso facendo notare ad Edoardo: "Io e te, poi durante il giorno non abbiamo alcun contatto. Appena siamo seduti vicini ti alzi perché pensi che possa darle fastidio. Mentre lei stasera guardava lui con degli occhi". Micol fa riferimento all'incontro tra Antonella e il suo ex fidanzato, nonché uno dei suoi migliori amici, che lei avrebbe guardato con particolare trasporto, il gieffino cerca di prendere le sue parti: "Sono stati amici per sette anni, come lo doveva guardare?". Incorvaia continua sottolineando come, a suo avviso, la Fiordelisi non sia corretta: "Il punto è che lei utilizza due pesi e due misure, tutto quello che lei fa è lecito, gli altri poi non possono".