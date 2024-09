Nino Frassica a Striscia la notizia, affiancherà Michelle Hunziker al posto di Ezio Greggio

video suggerito

Sarà Nino Frassica ad affiancare Michelle Hunziker al timone di Striscia la notizia nella prima parte della nuova edizione in onda a partire da lunedì 23 settembre dalle 20.45 circa su Canale5. Lo annuncia Dagospia che ufficializza la novità e il cambio di testimone. Frassica prende il posto che è stato a lungo occupato da Ezio Greggio, volto storico del celebre tg satirico targato Mediaset. Secondo quanto si legge sul sito di Roberto d’Agostino, il passaggio di testimone tra Frassica e Greggio farebbe parte di una strategia di rinnovamento fortemente voluta dal padrone di casa Antonio Ricci.

Nino Frassica aveva già condotto Striscia ls notizia

Frassica aveva già condotto qualche puntata di Striscia la notizia durante l’edizione andata in onda a cavallo tra il 2004 e il 2005. Quello che sei appresta a cominciare, tuttavia, sarà un periodo di conduzione decisamente più lungo e impegnativo di quelli che lo hanno preceduto. Per il momento, l’attore non ha commentato in alcun modo la notizia secondo la quale si starebbe preparando a debuttare dietro il bancone di Striscia per il suo primo periodo da conduttore di un lungo segmento del programma. Successivamente, nel corso della stessa stagione, sarebbe previsto il ritorno dietro il bancone della coppia già rodata e formata da Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Striscia la notizia tra Affari Tuoi e Chissà chi è

Quella che si appresta a cominciare morerebbe essere una stagione particolarmente impegnativa per Striscia la Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci si sconterà con Affari Tuoi nella prima edizione condotta da Stefano De Martino su Rai1. Sul Nove, invece farà il suo debutto la prima edizione di Chissà chi è, condotto da Amedeus. La sfida tra i tre titoli di punta dell'access prime time entrerà nel vivo a partire da lunedì 9 settembre 2024, data che segnala la ripartenza di numerosi titoli cari al pubblico.