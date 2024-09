Antonio Ricci: “Sangiuliano, un poveraccio. I Ferragnez vivevano in una bolla destinata a scoppiare”

video suggerito

Antonio Ricci alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Striscia La Notizia ha commentato gli ultimi fatti di attualità che hanno fatto chiacchierare tv e giornali. Dai Ferragnez al caso Boccia Sangiuliano, poi sulla concorrenza: "I due litiganti saranno De Martino e Amadeus".

A cura di Gaia Martino

Antonio Ricci ha presentato la nuova stagione televisiva di Striscia La Notizia in partenza da lunedì 23 settembre 2024 con un carico di novità. Dalla coppia inedita alla conduzione – Michelle Hunziker e Nino Frassica – alla scelta di affiancare un velino alla velina e al cambio di sigla, l'autore del tg satirico in conferenza stampa parlato delle novità prima di fare un punto sulla stretta attualità che ha fatto chiacchierare giornali e televisione. Dal caso Boccia-Sangiuliano ai Ferragnez sino alla concorrenza di Rai 1 con Stefano De Martino e del NOVE con Amadeus.

Antonio Ricci sul caso Boccia-Sangiuliano e sui Ferragnez

Sulle dimissioni dell'ex ministro Sangiuliano in seguito alle dichiarazioni sul rapporto con Maria Rosaria Boccia, l'autore di Striscia La Notizia ha commentato: "Poraccio. Di lei invece si può pensare che sia Mata Hari, una specie di Gabibbo animato da qualcosa all’interno? E chi è stato a farlo? Marina Berlusconi, Dario Franceschini? La realtà dei fatti è molto semplice, sotto gli occhi di tutti, spesso". Antonio Ricci pensa che "Sangiuliano si è invaghito di questo corazziere biondo" e che "Se non si fosse fatto ingarbugliare, non ci sarebbe stato nessun complotto". L'argomento, si legge su Dagospia che riporta le dichiarazioni, si è poi spostato su Chiara Ferragni e Fedez che dopo il Pandoro Gate hanno annunciato la separazione. "Ero molto colpito dai Ferragnez. Mi sembrava vivessero in una bolla, destinata a spegnersi comunque. Non potevo immaginare però la cosa fosse così immediata e cioè che una volta ‘toccati’ crollasse tutto", il commento.

"La concorrenza? I due litiganti saranno Amadeus e De Martino"

Antonio Ricci per la nuova edizione di Striscia La Notizia non teme la concorrenza di Rai 1 e del NOVE che hanno affidato la fascia dell'access prime time a Stefano De Martino con Affari Tuoi e da Amadeus con Chissà chi è. In conferenza stampa ha dichiarato: "Quest’anno i due litiganti saranno Stefano De Martino e Amadeus. Noi non siamo preoccupati dalla concorrenza".