Striscia La Notizia riparte con una velina e un velino: chi sono Beatrice Coari e Gianluca Briganti Per la prima volta sul bancone di Striscia La Notizia arriva un Velino: Gianluca Briganti affiancherà Beatrice Coari sull'iconica scrivania del tg satirico che riparte con la tradizionale messa in onda da lunedì 23 settembre 2024. Alla conduzione Michelle Hunziker e Nino Frassica.

A cura di Gaia Martino

Sta per tornare Striscia La Notizia. La ripartenza del tg satirico è stata fissata per lunedì 23 settembre 2024, in onda dalle 20.45 circa su Canale5. La nuova edizione partirà con Nino Frassica e Michelle Hunziker alla conduzione: una coppia inedita per il programma, ma non è questa l'unica novità. Per la prima volta in 36 anni di messa in onda, in coppia con la Velina ci sarà un Velino. I ballerini scelti sono Beatrice Coari e Gianluca Briganti.

Chi sono Beatrice Coari e Gianluca Briganti, i nuovi velini di Striscia La Notizia

Beatrice Coari e Gianluca Briganti sono i nuovi ballerini scelti per l'edizione di Striscia La Notizia in partenza da lunedì 23 settembre 2024. La ballerina 21enne e il performer 37enne si esibiranno in coppia sull'iconico bancone del tg satirico. La novità è stata annunciata da Antonio Ricci durante la conferenza stampa della nuova edizione del programma: "Per chi volesse dire che le Veline non parlano… ebbene la Velina di oggi, Bea, conosce ben quattro lingue!", le parole dell'autore.

Beatrice Coari è originaria di Genova. Studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti e oltre all’italiano, parla fluentemente inglese, francese e spagnolo. Ha vinto il titolo di Miss Miluna Liguria nel 2023. Gianluca Briganti ha 37 anni, è nato a Viareggio da mamma cilena e papà napoletano. Ha lavorato nei più famosi musical europei come performer, quali Flashdance, Tarzan, The Bodyguard, Cats, La famiglia Addams e Dirty Dancing (dove interpreta il ruolo del protagonista, Johnny Castle. Ha ballato anche in numerosi programmi televisivi quali Crozza nel paese delle meraviglie, Pintus @ Forum e Special 90.

Tutte le novità della nuova edizione di Striscia La Notizia

La nuova edizione del tg satirico riparte con tante novità. Oltre ai nuovi ballerini e alla coppia inedita alla conduzione formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica, cambia anche la sigla. Antonio Ricci in conferenza stampa ha annunciato il nuovo titolo, Cù ‘a Cùa. "Siccome il Gabibbo non è un genovese raffinato ma è un po’ di Sestri Ponente, quindi è più popolaresco, di quelli della città, gli si devono perdonare certi accenti" ha commentato, scherzando, l'autore televisivo. Questi alcuni dei versi lanciati in anteprima durante la presentazione: "Siamo ai titoli di coda/Cu’ ’a cùa/Se tu stai male/l’ospedale strabocca./C’è troppa gente che non entrerà./In autostrada c’è la fila,/imbottigliati per l’eternità./Museo e concerto con la coda./Pure all’asilo il bimbo in coda se ne sta./Più che pavoni/noi siam cacatua…".