Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è: com'è andata la gara di ascolti tra Rai, Mediaset e Nove Nella serata di lunedì 23 settembre si sono affrontati per la prima volta Stefano De Martino, Antonio Ricci e Amadeus nella fascia dell'access prime time. Ecco i risultati del confronto a distanza tra Nove e Rai1.

Dopo il primo scontro tra Stefano De Martino e Amadeus, arriva il primo confronto a tre della fascia access prime time che durerà per tutta la stagione televisiva: Affari Tuoi su Rai1, Striscia La Notizia su Canale 5 e Chissà chi è sul Nove. I programmi di Stefano De Martino, Antonio Ricci (partito con la conduzione di Nino Frassica e Michelle Hunziker) e Amadeus si sfideranno a colpi di share e vediamo cosa dicono gli ascolti di lunedì 23 settembre.

Gli ascolti tv di Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è

Affari Tuoi su Rai1 è cominciato alle 20.15 per effetto dello sciopero Rai e si è allungato in via straordinaria, durando 74 minuti: mezz'ora in più rispetto alla durata media. Lo share è del 23.6% mentre gli spettatori totali sono pari a 4.874.000. La prima puntata di Striscia La Notizia, con tante novità a partire dalla conduzione di Nino Frassica e Michelle Hunziker, da nuove collaborazioni e nuovi personaggi (menzioniamo tra tutti il Vannacci di Dario Ballantini), ha raccolto 3.432.000 spettatori per uno share pari al 16.3%. Dopo il debutto al 5.2%, il game show di Amadeus sul Nove, Chissà chi è, fa registrare un primo calo: lo share si ferma al 3.6% per 753.000 spettatori.

Gli ascolti di lunedì 23 settembre dell'access prime time

Sulle altre reti, questi gli ascolti della fascia dell'access prime time: Cinque Minuti, prima di Affari Tuoi, su Rai1 fa registrare 3.596.000 spettatori e il 19%. Su Rai2 FBI segna 383.000 spettatori con l’1.8% di share. N.C.I.S. – Unità Anticrimine, in onda su Italia1, registra 1.537.000 spettatori per il 7.3% di share. Un Posto al Sole, in onda su Rai3, registra 1.462.000 spettatori e il 6.9% di share. Il talk di Paolo Del Debbio 4 di Sera, in onda su Rete4, 814.000 spettatori e il 4%. Il talk di Lilli Gruber Otto e mezzo, in onda su La7: 1.899.000 spettatori e il 9% di share.