Chi ha vinto tra Stefano De Martino, Striscia la Notizia e Amadeus: i dati degli ascolti I dati dell'access prime time di martedì 1 ottobre: gli ascolti tv di Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino, di Canale 5 in onda Striscia la Notizia e del Nove il programma di Amadeus, Chissà chi è.

Ecco i risultati dell'access prime time di martedì 1 ottobre. La sfida degli ascolti tv tra la corazzata di Stefano De Martino, Affari Tuoi su Rai1, che veleggia stabilmente oltre il 25-26%; la nuova edizione di Striscia la notizia, in onda su Canale 5; la difficile avventura di Amadeus sul Nove, che ieri ha battuto record negativo agli ascolti del 30 settembre con il quiz Chissà chi è. Oggi, stabilito un nuovo record negativo per Amadeus: 2.4%. Con Stefano De Martino, ormai, non c'è storia e non c'è sfida.

Gli ascolti tv di Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è

Un altro boom per Affari Tuoi che ha raggiunto, su Rai1, la cifra di 5.274.000 spettatori e share pari al 24.7%. Striscia la Notizia realizza ancora un calo: su Canale 5 2.683.000 spettatori e share pari al 12.6%. Chissà chi è sul Nove scende ancora con 521.000 spettatori e share 2.4%.

Gli ascolti di martedì 1 ottobre dell'access prime time

I dati dell'access prime time del 1 ottobre sulle altre reti: la gara dei talk show, 4 di sera con Paolo Del Debbio realizza 1.020.000 spettatori e share pari al 5% su Rete4; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber si lascia preferire da 1.957.000 spettatori e share pari al 9.2%. Cinque minuti con Bruno Vespa, prima di Affari Tuoi, ha raggiunto 4.104.000 spettatori e share pari al 20.8%. Su Rai2, il Tg2Post con l'escalation tra Iran e Israele (più di 180 missili contro Israele) ha raggiunto spettatori e share %. Su Italia1, un nuovo episodio di N.C.I.S. – Unità Anticrimine fa registrare 1.577.000 spettatori e share pari al 7.5%. Il cavallo e la torre, il talk di Rai3, ha conquistato 1.195.000 spettatori per uno share pari al 5.9%. A seguire, Un posto al sole è stato visto da 1.450.000 spettatori per il 6.7%. Su Tv8 100% Italia ha realizzato 454.000 spettatori e share pari al 2.2%.