Amadeus cresce contro Stefano De Martino e senza la concorrenza di Striscia: i dati degli ascolti I dati dell'access prime time di domenica 29 settembre: Amadeus cresce senza la concorrenza di Striscia la Notizia e chiudendo 12 minuti dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino.

I risultati dell'access prime time di domenica 29 settembre fanno sorridere Amadeus e il Nove. Il programma Chissà chi è, dopo settimane difficili, cresce grazie alla mancata concorrenza di Striscia la Notizia (al suo posto, l'esordio di una nuova edizione di Paperissima Sprint). Stefano De Martino e Affari Tuoi su Rai1, però, restano irraggiungibili anche se stabili. Sulle altre reti, la sfida tra talk: quello di Massimo Gramellini su La7 e lo spin off 4 di sera weekend su Rete 4 con Roberto Poletti e Francesca Barra. Su Rai3, l'anteprima di Presadiretta con Riccardo Iacona e la sua squadra di reporter.

Gli ascolti tv di Affari Tuoi e Chissà chi è

Ad Affari Tuoi, Pasquale dalla Basilicata accetta 45mila euro ma ne perde 75mila: la puntata viene vista da 4.957.000 spettatori netti per il 26.4% di share. Amadeus sul Nove con Chissà chi è cresce bene senza la concorrenza di Striscia la Notizia: 830.000 spettatori netti per il 4.4% di share. Numeri che risollevano l'ex conduttore Rai.

Gli ascolti di domenica 29 settembre dell'access prime time

Al posto di Striscia la Notizia, la prima puntata stagionale della nuova edizione di Paperissima Sprint che su Canale 5 parte dal 14.1% e da 2.666.000 spettatori netti. Italia1 ha proposto una nuova puntata di N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccogliendo 1.249.000 spettatori per il 6.7% di share. Su Rai3 la presentazione (anteprima) di Presa Diretta raccoglie 809.000 spettatori per il 4.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha conquistato 909.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte del programma; 791.000 spettatori netti e il 4.2% nella seconda parte. In Altre Parole Domenica, il programma di Massimo Gramellini su La7, ha totalizzato 1.181.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 701.000 spettatori pari al 3.8% di share.