Ad Affari Tuoi accetta 45mila euro e perde 75mila, De Martino: "Tua moglie ti darà quel famoso schiaffo" Affari Tuoi regala un'altra serata ricca al pubblico. La partita di Pasquale, dalla Basilicata, si chiude con una piccola delusione, ma il concorrente porta comunque a casa 45mila euro in una settimana in cui il programma condotto da De Martino è stato generosissimo.

A cura di Andrea Parrella

Affari Tuoi continua a regalare soldi. Si chiude con la puntata di domenica 29 settembre la settimana d'oro di Affari Tuoi, quella nella quale il programma condotto da Stefano De Martino ha visto i concorrenti tornare a casa con cifre altissime, tra cui cui quella da 300mila euro. Anche nella puntata di domenica la partita del concorrente della Basilicata, Pasquale, si chiude con una vincita consistente, al netto di un piccolo dispiacere.

La partita del concorrente della Basilicata

La partita di Pasquale segue un incedere regolare, portando il concorrente a conservare sino a metà puntata i pacchi principali tra quelli rossi, a parte quello da 200mila euro che se ne va presto. Nei vari momenti di confronto con il dottore, il concorrente lucano sembra determinato nel voler rifiutare le principali offerte del dottore: prima 40mila euro, poi 30mila e poi 35 mila. A cinque pacchi dalla fine Pasquale ha ancora tre pacchi rossi, con 300mila, 75mila euro e 5mila euro, ma anche due pacchi blu, con 0 e 75 euro. La scelta di aprire il pacco del Lazio diventa decisiva e dentro ci sono 0 euro, ma il dottore ribadisce la sua proposta da 45mila euro, senza fornire troppi elementi a Pasquale per capire, effettivamente, se abbia senso prendere in considerazione l'offerta o meno.

Pasquale accetta l'offerta: "Quei numeri fanno paura"

A quel punto il concorrente, accompagnato da sua moglie, congela per un istante la sua decisione, sottolineando di aver sempre seguito quello che gli dicesse sua moglie, al suo fianco nella partita. Quindi Pasquale ha raccontato come l'ha conquistata: "Non avevo il coraggio di mostrarmi a lei, ma una sera, durante una festa padronale, degli amici caini mi hanno un "pacco", ovvero mi presentarono una ragazza che non mi piaceva. Dopo cinque minuti mi fa capire di non avere il ragazzo, ma io le dico di voler stare solo. Dopo un po' mi chiede perché non la baciassi e io, dopo aver preso tempo, ho aspettato che lei (la moglie) arrivasse in piazza. Mi sono avvicinato a lei, le ho dato un bacio chiedendole di liberarmi da quella ragazza. Poi ho aggiunto: lo schiaffo me lo dai dopo".

Quindi Pasquale decide di accettare la cifra di 45mila euro. "E allora vediamo se questo schiaffo tua moglie deve dartelo", scherza De Martino prima di controllare cosa avrebbero trovato i due nel loro pacco. Scartata per fortuna la possibile dei 300mila, Pasquale scopre di avere nel pacco 75mila euro. Delusione non troppo amara "Con questo assegno si va in Portogallo", conclude il conduttore.