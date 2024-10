video suggerito

Alessio con la fidanzata ad Affari Tuoi: "Prima di fare il macellaio, lavoravo come parcheggiatore" Finale con il lieto fine per Alessio e Fabiana ad Affari Tuoi: il "macellaio" tra i pacchisti non è caduto nella trappola del dottore e ha accettato, sul finale, 32mila euro. Il suo pacco conteneva solo 75 euro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 6 ottobre, Alessio, conosciuto da i telespettatori come "il macellaio", concorrente della Regione Lazio. "Sì, è fidanzato. Le donne a casa saranno in lacrime perché non potranno più vederlo", le parole di Stefano De Martino prima di presentare la fidanzata del pacchista, Fabiana. La coppia ha dato il benvenuto a Filippo, nato 9 mesi fa.

La partita di Alessio ad Affari Tuoi

Dopo una lunga attesa, durata 37 puntate, il pacchista della regione Lazio, Alessio, ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi accompagnato dalla fidanzata Fabiana. Dopo le sei chiamate iniziali, è arrivata la prima telefonata del dottore che ha offerto al concorrente la possibilità di scegliere tra cambio e offerta. Alessio ha scelto quest'ultima e per lui sono arrivati 42 mila euro. "Il tabellone ce lo permette, giochiamo", le parole prima di proseguire. Eliminati 100mila e 50mila e un pacco blu, per la coppia è arrivata la nuova telefonata da Pasquale Romano che gli ha offerto di nuovo 42mila euro. "Difficile, però rifiuto l'offerta e vado avanti", il commento di Alessio incoraggiato dalla fidanzata. Per loro, dopo aver eliminato altri pacchi blu, è arrivata una nuova offerta, 51mila euro. "Sai quante fettine tocca tagliare qua?" ha scherzato il concorrente prima di raccontare e svelare la sua decisione: "Ho lavorato in ospedale, ho fatto il parcheggiatore per un ospedale di Roma. 51mila euro sono tanti, bella cifra. Per un tiro giochiamo". Bene ha fatto, perché con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone un altro blu. Il dottore ha allora offerto un tiro o 59mila euro: la cifra è stata rifiutata e Alessio ha scelto di continuare con il suo gioco. Eliminato un altro blu, per Alessio è arrivata l'offerta dal valore di 64mila euro: "Qua ci apro una macelleria. Forse mi sta illudendo, non lo so. Rifiuto l'offerta e vado avanti", le parole prima di tritare l'assegno. Per Alessio e Fabiana, però, è arrivata la prima beffa chiamando il pacco contenente 300mila euro.

Il dottore ha chiamato un'altra volta e ha chiesto ai concorrenti con quanto desidererebbero tornare a casa. Alla richiesta di 150mila euro, ha risposto con 32mila euro, poi rifiutati. Eliminato un altro rosso, il dottore ha offerto 25mila euro, ma Alessio e Fabiana hanno deciso di tritare nuovamente l'assegno. "Non diamo significato ai numeri, sono date di nascita di mia madre e mio padre" ha raccontato Alessio prima di chiamare un nuovo pacco contenente 1 euro. Il dottore ha allora chiesto ad Alessio quanto volesse. Il concorrente ha chiesto 100mila euro, la replica: 32mila euro.

Il finale di Alessio e Fabiana

"Non penso di avere i 200mila, penso di sapere dove stanno. In 37 puntate ho imparato che il dottore può farti credere cose che non esistono. Capirlo è quasi impossibile, si può leggere una partita ma lui sa che io sono tenace. Sapeva che io non avrei accettato. E ora accetto", le parole di Alessio che ha deciso di tornare a casa con 32mila euro. Bene ha fatto perché nel suo pacco c'erano solo 75euro. "Ha vinto contro il destino", le parole di Stefano De Martino prima di salutarli.