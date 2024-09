Affari Tuoi, Ornella vince 300mila euro e Stefano De Martino: “Vi saluto da domani non penso mi vedrete”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affarai Tuoi di giovedì 26 settembre è Ornella, pacchista proveniente dalla Sicilia che aspetta di giocare da ben trenta puntate. Mamma di due bambine, lavora in un albergo a Palermo e sogna di aprire un bed&breakfast tutto suo. Sin dai primi tiri, la concorrente riesce a schivare i pacchi rossi, fatta eccezione per i 100mila euro, volati via nella prima tranche di giocate.

La partita di Ornella

La partita di Ornella prosegue abbastanza spedita, accompagnata da Giuseppe, la sua dolce metà. Sul pacco numero otto, pescato dalla concorrente, è appoggiata una conchiglia e i due decidono di raccontare un aneddoto della loro storia, ed è lui a prendere parola dicendo:

È una conchiglia, la prima che ho regalato ad Ornella, faccio pesca subacquea, l'ho trovata sul fondale e per me significa resilienza, ci dà la forza di affrontare i problemi insieme.

Ornella, quindi, aggiunge: "Lui è entrato nella mia vita in una situazione non molto facile per un uomo, c'era una bimba, ma lui l'ha conquistata".

Nel frattempo, tra una chiamata e l'altra il dottore fa le sue valutazioni, ma anche Ornella ragiona ad alta voce e spiega il perché non vuole cambiare il pacco che le è capitato: "Sono di qui da 30 puntate, le prime puntate ho sempre pacchi molto alti, poi sempre blu, fino a ieri che ne ho preso uno molto rosso, quindi non vorrei cambiare". La siciliana sembra essere determinata, chiede 200mila euro, ma il dottore le offre un tiro, successivamente rifiuta 54mila euro e anche 64mila che però, la pacchista siciliana non vuole accettare, quando lo comunica al compagno, interviene Stefano: "Giuseppe bevi un po' d'acqua non so come ti vedo" gli dice scherzando. Ma non è finita. La partita continua e Ornella rifiuta anche l'offerta da 90mila euro, arrivando ad aprire l'ultimo pacco che le porta via l'unica cifra blu rimasta: 5 euro.

Ornella arriva in finale con 200mila e 300mila e De Martino esordisce dicendo: "Ne approfitto per salutare tutti, perché probabilmente da domani non sarò più qua" sottolineando la vincita particolarmente alta che, quindi, dovrà essere sborsata una volta finito il gioco. Nel frattempo il dottore offre alla coppia 250mila euro, che vengono sistematicamente rifiutate, ed è stata premiata, perché nel suo pacco c'erano ben 300mila euro.