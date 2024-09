video suggerito

Ad Affari tuoi Simona critica il Dottore: “Tirchio” poi piange, il suo fidanzato spiazza Stefano De Martino Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 11 settembre ha giocato Simona. La concorrente della Puglia ha battibeccato con il Dottore Pasquale Romano e ha versato tante lacrime. Il suo fidanzato Luca, invece, ha spiazzato Stefano De Martino. La coppia ha vinto 50mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 11 settembre ha giocato Simona per la regione Puglia con il pacco numero 13. Ha avuto modo di giocare dopo trentacinque puntate. La concorrente si è fatta accompagnare dal fidanzato Luca. La coppia non si è lasciata incantare dalle offerte del Dottore Pasquale Romano. La partita è stata particolarmente intensa. La concorrente ha "accusato" il dottore di essere tirchio, poi è scoppiata a piangere quando si è parlato di suo nonno, ma anche quando ha capito che si sarebbe portata a casa una cifra considerevole. Nel suo pacco, infatti, c'erano 50 mila euro. Esilarante quando il fidanzato Luca ha spiazzato il conduttore Stefano De Martino, indovinando il contenuto di un pacco.

Chi è Simona, la storia della concorrente della Puglia e del fidanzato Luca

Simona è la concorrente della Puglia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 11 settembre. Nella vita è portalettere e pallavolista. È originaria di Roccaforzata in provincia di Taranto. Ha voluto condividere questa esperienza con il fidanzato Luca, che da ventitré anni è sottufficiale dell'esercito. Simona e Luca stanno insieme da quasi tre anni, vivono a Treviso, dove lui lavora, ma sono tutti e due pugliesi. Luca, infatti, è originario di Castro, in provincia di Lecce. La concorrente ha chiarito che sarebbe stata un osso duro per il dottore: "Ho giocato per vent'anni a pallavolo e non mi sono mai accontentata. Io ci voglio credere". Quindi ha svelato il sogno che condivide con il fidanzato Luca:

Ci piacerebbe costruire un impianto sportivo. Ho iniziato a giocare a pallavolo che ero piccolina. Ho vissuto per lo sport e mi ha dato talmente tante soddisfazioni che mi piacerebbe portare nel mio paese, ma anche in quello di Luca questa possibilità. Per questo grande sogno, ci vogliono grandi risorse. Ci voglio credere.

Si è commossa. Ancora di più quando ha visto una foto di nonno Lino, che non è mai mancato alle sue partite di pallavolo: "Sono così grata alla vita di avere ancora le persone che amo accanto, mi sento tanto tanto fortunata". Anche sul finale, quando sono rimasti 50mila euro e 100mila euro, Simona ha versato tante lacrime di gioia.

Affari tuoi, Simona ha vinto 50mila euro nella puntata di mercoledì 11 settembre

Vediamo come è andata la partita di Simona. Nei primi sei pacchi aperti dalla concorrente della Puglia c'erano 300mila euro, 5 euro, 500 euro, 5mila euro, 1 euro, 200 euro. Il dottore Pasquale Romano ha offerto 35mila euro, mille euro per ogni puntata a cui Simona ha presenziato. Ma Simona ha replicato: "Una volta ha offerto 2mila euro a puntata, è stato un po' tirchio. Può fare di meglio". E ha rifiutato l'offerta. Poi, ha aperto il pacco che conteneva 20mila euro. Luca, fidanzato di Simona, poco prima che si aprisse il pacco aveva anticipato che ci sarebbe stata proprio quella cifra. Stefano De Martino sbalordito: "Come hai fatto?". Poi il conduttore si è rivolto al pubblico: "A voi forse è sfuggita una cosa, prima che il nostro Damiano aprisse, il sottufficiale ha detto 20mila". Simona ha commentato: "Per questo l'ho portato con me". Il conduttore ha insistito: "Come mai? Te lo sentivi Luca?". E lui ha confermato: "Mi sentivo 20mila". La partita poi è proseguita con l'apertura dei pacchi contenenti 15mila euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Simona e Luca hanno rifiutato. Nei pacchi seguenti c'erano 75 euro, 75mila euro e 0 euro. Il dottore ha offerto di nuovo 35mila euro, ma l'offerta è stata rifiutata. I pacchi seguenti contenevano: 50 euro, 200mila euro, 10 euro. Il dottore ha offerto 25mila euro. Offerta rifiutata. Simona ha aperto il pacco contenente 20 euro, poi ha proposto di non rispondere più alle chiamate del Dottore: "Deve cuocersi nel suo brodo". Ma "Pasqualo" ha offerto 35mila euro. Anche in questo caso l'offerta è stata rifiutata. Il pacco seguente conteneva 10mila euro. Il Dottore, davanti all'ennesima richiesta di 85mila euro da parte della coppia, ha fatto sapere a Stefano De Martino: "Mi sto irritando, troppa competitività". Ha proposto il cambio che è stato rifiutato. Simona è riuscita a pescare il pacco da 100 euro, rimanendo con 50mila e 100mila euro. Il dottore ha offerto 75mila euro. La coppia ha rifiutato e si è portata a casa 50mila euro.