Storie Italiane, I Fatti Vostri, È sempre mezzogiorno non vanno in onda: i programmi bloccati dallo sciopero Rai Saltano gli appuntamenti delle principali trasmissioni in diretta a causa di uno sciopero indetto da impiegati, tecnici, operai e quadri Rai. Vanno in onda repliche, “meglio di” o programmi alternativi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Storie Italiane, I Fatti Vostri, È sempre mezzogiorno ma anche Unomattina, Tg2 Italia Europa. Sono solo alcuni dei programmi che sono saltati nella giornata odierna a causa di uno sciopero indetto da impiegati, tecnici, operai e quadri Rai. Al loro posto vanno in onda repliche, "meglio di" o vere e proprie programmazioni alternative.

Perché i dipendenti Rai sono in sciopero

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater dopo la mancata approvazione da parte dei lavoratori dell'ipotesi di rinnovo del Contratto di lavoro per quadri, impiegati ed operai. Ecco perché la programmazione delle tre reti Rai, specie quella in diretta, subirà delle modifiche nel corso di tutta la giornata di oggi. Ecco quali programmi non vanno in onda.

Il cambio di programmazione Rai: quali programmi non vanno in onda

Su Rai1 è saltato l'appuntamento con il Tg1 Mattina e al suo posto è andata in onda in simulcast il live di RaiNews24. Anche le edizioni del mattino del Tg1 non sono andate in onda. La nuova puntata di Unomattina in diretta è saltata: al suo posto Diario di Unomattina, una sorta di pot-pourri delle precedenti puntate. Storie Italiane con Eleonora Daniele non è andato in onda: al suo posto, una puntata di Linea Verde. Il programma con Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, va in onda in formato "menù": ovvero un semplice ‘meglio di'. Anche su Rai2 salta il Tg2 Italia Europa e prende la linea la redazione di Rai Sport per la cerimonia di restituzione della bandiera italiana da parte dei nostri atleti dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Una diretta che ha fatto saltare I fatti vostri. Saltano su Rai3 Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, Elisir e Restart.