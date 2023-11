Nicole ex fidanzata di Leitizia mostra una foto: “Mi ha dato due schiaffoni in cambio di fiori” Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nicole Conte torna con un nuovo videomessaggio per Letizia. “Non dici mai che l’ultima volta che ci siamo viste non è stata con la morte di tuo papà, ma il 7 giugno 2020 e tu sai benissimo cos’è successo quel giorno”. Poi posta alcune immagini sui social.

A cura di Giulia Turco

Continua a far valere le sue ragioni a distanza Nicole Conte, l’ex fidanzata di Letizia Petris che al Grande Fratello le ha fatto recapitare un nuovo videomessaggio. Dopo le accuse di violenze fisiche e psicologiche da parte della ragazza, la concorrente si trova a dover giustificare ancora una volta quanto accaduto al termine della loro storia.

Il videomessaggio di Nicole per Letizia

“Prima di mettere un punto enorme su questa storia volevo sottolineare due cose. In primis, mi ha fatto veramente male vedere com’è stato sminuito un discorso così importante come la violenza fisica e mentale ed è stato giustificato da te con la tua età e la tua consapevolezza. Certe cose sono ingiustificabili”, esordisce Nicole nel videomessaggio. “Inoltre, io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa, se tu non avessi scritto e riscritto insinuando che io ti pensassi, nonostante io avessi già intrapreso un’altra relazione e anche tu. Non menzioni mai che l’ultima volta che ci siamo viste non è stata con la morte di tuo papà, ma il 7 giugno 2020 e tu sai benissimo cos’è successo quel giorno”. Dal canto suo Letizia non ha alcuna intenzione di replicare alle accuse e si limita a spiegare: “È venuta sotto casa mia con un’altra ragazza, mi ha portato un mazzo di fiori”, è stata la versione della concorrente che ha detto di ricordare a malapena certi trascorsi.

Cos'è successo il 7 giugno 2020 tra Nicole e Letizia

Sui social però la ragazza racconta una versione differente dell’accaduto. Pubblica via Instagram uno scatto dal suo rullino che risale all’8 giugno 2020, dunque al giorno successivo al presunto ultimo incontro con Letizia. È in quell’occasione che la sua ex fidanzata avrebbe ricambiato alla sorpresa in maniera poco gradita. “Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fiori perché dire che mi ha dato due schiaffoni pareva bruttino”, scrive Nicole sui social commentando la puntata. “Questo è il mazzo di fiori che le ho portato. Ad ognuno le sue conclusioni. Punto”.