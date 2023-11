Chi è Nicole Conte e cosa è successo con Letizia Petris: la storia d’amore e le accuse di violenza Nicole Conte è l’ex fidanzata di Letizia Petris. La 27enne ha raccontato alcuni risvolti della loro storia d’amore, durata tre anni, accusando la gieffina di averla tradita e di essere stata violenta con lei. Al Grande Fratello c’è anche un’altra persona a cui è molto legata: Rosy Chin, di cui è grande amica.

Nicole Conte è l'ex ragazza di Letizia Petris, con la quale è stata fidanzata per tre anni, dal 2018 al 2021. La gieffina è accusata di aver tradito la sua ex fidanzata e di aver adottato comportamenti violenti nei suoi confronti. La loro storia è venuta alla ribalta in queste ultime settimane e, infatti, se ne è parlato ampiamente nella casa più spiata d'Italia. Nicole è amica anche di un'altra concorrente del Grande Fratello, ovvero Rosy Chin.

Chi è Nicole, l'ex fidanzata di Letizia al GF

Classe 1996, Nicole Conte ha 27 anni e stando alle informazioni reperite sul suo conto lavora come cameriera in un locale nelle vicinanze di casa sua, a Rimini, ma è anche un'imprenditrice infatti ha creato una linea di candele fatte a mano dal nome "La Fue bougie". Al momento è felicemente fidanzata con Francesca Frigieri, come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Cosa è successo tra Letizia e Nicole: "Mi tradiva e mi picchiava"

Nicole Conte ha deciso di parlare della sua relazione con Letizia, dopo che quest'ultima ne ha parlato come una storia finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti di suo padre. In un lungo messaggio pubblicato su Instagram, tra le sue storie, Nicole racconta come sono andate le cose tra loro:

Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno.La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa – questo è vero – ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea. Per non farsi mancare niente, anche con un’altra donna.

La ragazza continua raccontando che mentre Letizia andava avanti con la sua vita e le sue esperienze sentimentali, lei non ci riusciva anche perché ogni volta che provava a mettere un punto le reazioni della fidanzata erano tutt'altro che pacate: "Appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo".

Le dichiarazioni di Letizia nella casa del Grande Fratello

Quando la storia con la sua ex fidanzata è venuta allo scoperto, dopo che Letizia aveva accennato a questa relazione parlando con gli altri inquilini, la gieffina ha provato a dire la sua in merito. Le due sono state insieme quando Petris era ancora una ragazzina e, infatti, la ritiene un'esperienza che fa parte del passato:

Sono passati talmente tanti anni che per me non è più una cosa importante. Avevo 17 anni, ora ne ho 24. È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all'anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno.

Letizia, alle dichiarazioni della sua ex ha poi aggiunto: "È veramente squallido il fatto che lei mi faccia sentire in colpa per qualcosa di cui colpa non ne ho. Mi è stato chiesto la nostra storia con le lacrime agli occhi. Perché ho amato questa persona. Non mi interessa quello che ho fatto nel mio passato non ti smentirò o confermerò quello che ha detto".

L'amicizia ta Nicole e Rosy Chin

La chef milanese ha raccontato di essere una grande amica di Nicole Conte, con la quale ha condiviso anche momenti particolarmente importanti. Rosy Chin ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con la 27enne, sottolineando quanto sia generosa "ha un cuore enorme" ha rivelato e poi, in relazione a quanto dichiarato su Letizia ha aggiunto: