Rosy Chin è amica di Nicole, la ex fidanzata di Letizia: “Non sapevo delle botte, mi ha fatto male” All’indomani della puntata in cui Nicole ha fatto recapitare il suo messaggio a Letizia, Rosy Chin decide di dire la sua. Non è un mistero che la chef milanese conosca la ex di Letizia: “Siamo grandi amiche”, ha raccontato lei. “Ha un cuore immenso. Pazzesca, generosa, buona, troppo buona”, commenta Rosy.

Nell’intricata situazione sentimentale di Letizia Petris al Grande Fratello c’è un tassello che è stato poco esplorato. La concorrente ha raccontato ai compagni di aver vissuto un grande amore con una ragazza di nome Nicole, che fuori dalla Casa ha riversato tutto il suo risentimento nei confronti di Letizia per come sono andate le cose tra di loro. Dopo una puntata di fuoco e un messaggio da parte di Nicole che le è stato fatto recapitare, resta in dubbio quale sia il ruolo di Rosy Chin che, com’è noto ai social, è amica di Nicole fuori dalla casa.

La reazione di Rosy Chin al messaggio di Nicole

All’indomani della puntata in cui Nicole ha fatto recapitare il suo messaggio a Letizia, Rosy Chin decide di dire la sua. Se finora è rimasta in disparte, senza commentare più di tanto una vicenda sentimentale che non la riguardava, dopo lo sfogo dell’amica Nicole la concorrente non ha potuto fare a meno di sfogarsi, lasciando intendere di aver rivalutato profondamente Letizia. “Ha un cuore immenso. Pazzesca, generosa, buona, troppo buona”, dice a proposito di Nicole, in una chiacchierata con Angelica. “Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso”, aggiunge. Questo, inevitabilmente, cambierà il suo modo di rapportarsi a Letizia nella Casa. “Meno male che ho fatto il passaggio di letto il giorno prima, perché se no dopo non avrei potuto più farlo”.

Perché Rosy Chin e l'ex fidanzata di Letizia si conoscono

Per quanto non si sia mai indagato l’argomento, non è un mistero che Rosy Chin conosca Nicole fuori dalla casa. Sui social della ragazza infatti ci sono diversi commenti da parte della chef milanese, che lascia intendere di essere in confidenza con lei. “Non potrei mai, ma tu brava amo’”, commenta un post in cui Nicole si lancia da un aereo. “Una volta lo facciamo insieme, già ci immagino”, replica lei. Intervistata di recente da Tag24, la stessa Nicole ha confermato l’affetto che le lega: “Sì, è una mia grande amica”, ha spiegato.