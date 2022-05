Nicolas Vaporidis contro tutti, Edoardo Tavassi: “Sei un attore di me**a, ho il disgusto per lui” Nicolas Vaporidis è uno dei naufraghi più contestati dell’Isola dei Famosi e, infatti, non mancano litigi. In puntata continua il confronto con Edoardo Tavassi e Laura Maddaloni.

La convivenza all'Isola dei Famosi sta diventando a dir poco difficile da affrontare per i naufraghi che, infatti, hanno davvero i nervi a fior di pelle. Ad essere oggetto di critiche e anche al centro di numerosi litigi è Nicolas Vaporidis che si è reso protagonista di diversi scontri con i suoi compagni d'avventura, primi fra tutti Edoardo Tavassi e Laura Maddaloni ed è proprio con loro che durante la puntata di lunedì 9 maggio ha un ulteriore confronto davanti alle telecamere.

La lite tra Vaporidis e Tavassi

A porre la questione è Ilary Blasi, che chiede a Vaporidis di parlare del suo rapporto con Edoardo Tavassi con il quale sembravo fosse nato un bel rapporto di amicizia. L'attore, quindi, commenta in questi termini l'allontanamento di questi giorni documentate anche con una clip in cui si azzuffano: "Mettila così c’eravamo tanto amati, era la figura più vicina ad un amico che ho trovato qua, ci siamo confidati, io mi sono aperto e mi ha lanciato in faccia di queste cose, ci sono rimasto male". Vaporidis, poi, continua con altre considerazioni:

Lo so che questo è un palcoscenico, lo so molto bene, ma per lui è solo una vetrina, io la vivo anche come una crescita umana, a lui non è interessa, anche adesso, mentre mandavate la clip ha continuato a dire parolacce, potrei gettare fango anche io su di lui, ma non lo faccio, perché io sono un uomo.

La risposta di Edoardo Tavassi non tarda ad arrivare. Il naufrago risponde con veemenza alle dichiarazioni di Nicolas, spiegando il suo punto di vista sulla questione:

A voi a casa Nicolas non lo sapete com’è, parlava male di tutti, e questo voi non lo avete visto, lui è come quella zanzara, Blind me l’ha giurato su Greta lui ogni sera viene qui a parlare male di voi, è una delle persone più false, mi fa disgusto io non voglio averci niente a che fare. Sei un attore, anche un attore di merda.

Nicolas ribatte: "Io penso che sappiate, avete telecamere 24 h su 24 se questo è quello che pensate anche voi, non so che dirvi e lui che per 40 giorni mi è stato amico e pensava questo di me, dimostra che è un ipocrita. Tu non hai una vita fuori, io sì". Il fratello di Guendalina, quindi, riprende la parola e dice: "Non vi fate fregare, vuole fare la vittima, vi imploro. Adesso ve lo dico io che fa, si isola e dice che sono tutti contro di lui".

Lo scontro con Laura Maddaloni

Altro scontro, invece, è quello con Laura Maddaloni che non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Nicolas Vaporidis, accusandolo di essere una persona bugiarda e falsa. Nella clip mostrata da Ilary Blasi si vede come tra i due ci siano scintille e il naufrago tenda a sottolineare dei comportamenti che ritiene inopportuni della sua compagna d'avventura: "Quello che mi dispiace, ogni cosa mi accusa di non essere sportiva, queste sono cose che vanno al di là del gioco, come fanno male a te, fanno male anche a me, una donna, madre di tre bimbe". Vaporidis, quindi, risponde: "Io e Laura ci siamo chiariti, lei ha detto delle cose molto gravi su di me, ma ci siamo detti che non le avrei riferite, io mi aspettavo che lei fosse d'esempio, un monito per l'etica sportiva, invece no".