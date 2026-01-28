Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, criticata per la voce: “Ho avuto un’emorragia a una corda vocale”

Nicla Ozenda, giovane cantante de La Ruota della Fortuna è stata criticata sui social perché in molti hanno notato un cambiamento nella sua voce. In un lungo post Instagram, la 23enne ha spiegato cosa sta affrontando lontano dalle telecamere: “Ho avuto un’emorragia a una corda vocale”.

Nicla Ozenda criticata sui social. La cantante de La Ruota della Fortuna, ogni sera in studio con Gerry Scotti e Samira Lui, è stata attaccata via Instagram perché in molti spettatori hanno notato un cambiamento nel suo modo di cantare e nella sua voce. "A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra meno brillante si nasconde una battaglia silenziosa", ha spiegat in un lungo messaggio.

Dopo aver ricevuto diverse critiche sulle sue ultime esibizioni a La Ruota della Fortuna, dove canta quotidianamente con la sua band. Nicla Ozenda si è sfogata sui social e ha deciso di spiegare cosa sta vivendo lontano dalle telecamere. "Quello che non si vede dietro uno schermo è che, qualche mese fa, ho avuto un'emorragia a una corda vocale. Per una cantante è come perdere l'equilibrio, come vedersi crollare il terreno sotto i piedi", ha raccontato per la prima volta. Per la 23enne non è stato facile leggere certi commenti negativi: "Sono arrivati giudizi, a volte parole dure… e vi confesso che non è stato semplice leggerle, soprattutto quando sai quanta fatica stai facendo per rialzarti".

Nonostante i problemi di salute, Nicla ha scelto di non fermarsi ma di prendersi cura di sé attraverso un percorso ben preciso per "tornare a essere la versione migliore di me stessa". Poi si è rivolta direttamente a coloro che la seguono e al pubblico, invitandoli a darle "tempo e un po' di fiducia": "Io non ho smesso di credere in me, e non vedo l'ora di farvi sentire, di nuovo, di cosa sono capace".

Come scrive sul suo profilo Instagram, Nicla Ozenda ha 23 anni ed è originaria di Sanremo, ma vive e studia a Parma. Fa parte della Fortuna Five Band, con cui si esibisce a La Ruota della Fortuna ogni sera. Oltre alla sua voce, il gruppo è composto da Marco Galeone, Alessio Norelli, Diego Fornaciari, Alessandro Viglio.